Чрезвычайная ситуация из-за коронавируса? Как может измениться жизнь украинцев

Карантин в Украине может перерасти в чрезвычайную ситуацию. Такую возможность не исключает Владимир Зеленский. Об этом он заявил на телеканал ICTV. Что такое ЧС и как она может изменить жизнь каждого украинца - в материале Styler.

Законодательно "чрезвычайной ситуацией" называют "нарушение обычных условий жизнедеятельности людей на объектах или территориях, которое вызвано катастрофой, эпидемией или стихийным бедствием, которые привели или могут привести к человеческим потерям, а также к большому заражению людей и животных".

В отдельных областях такое положение может быть введено на строки не более 60 дней. Такой режим уже действует в Черновицкой и Житомирской областях. По всей стране ЧС могут вводить сроком не более 30 дней.

При этом режиме население нужно информировать о действиях власти. Необходимо назначить руководителя работ по последствиям чрезвычайной ситуации. В случае необходимости - организация и осуществление эвакуационных мер.

Владимир Зеленский заявил, что на данный момент необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации в Украине нет. Но если нужно будет - такое положение будет введено.

На сегодня известно, о семи случаях заражения коронавирусом: 1 - Житомирская область (летальный), 4 - Черновицкая область (1 - выздоровел), 2 - Киев. Кроме того, в Черновицкой области 16 марта умерла женщина, которую проверяли на коронавирус (результат на момент смерти был еще неизвестен).

Ранее мы писали, как при помощи правильного питания укрепить организм, подготовив его ко встрече с опасными вирусами, в том числе и с коронавирусом COVID-19.