Торговка соленьями продает маски от коронавируса возле метро "Лесная" (видео)

В Киеве наживаются на украинцах из-за коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Из-за карантина и коронавируса в столице начали продавать маски прямо у метро

В Киеве введен карантин и в аптеках практически исчезли все средства защиты и для дезинфекции. Но как сообщают жители столицы, маски для лица были выкуплены спекулянтами и теперь их, как горячие пирожки продают прямо у станций метро.

Как рассказала в комментарии для Styler жительница Киева Светлана, возле метро Лесная она зафиксировала женщину, которая продавала маски по цене от 20 гривен за штуку. Спекулянтка выкрикивала: "Противовирусные маски берем!" на манер горячих пирожков. Место продажи – возле рынка.

Женщину попытались заснять на видео, но она увидела камеру и начала звать Колю на помощь. Стоит отметить, что масок у женщины было много и она основательно подготовилась к продаже, так как для работы женщина использовала манекен, на который также надела маску.

В Киеве спекулянты наживаются на украинцах из-за карантина

Цена маски не останавливала жителей, хотя в реальности обычная белая маска стоит от 2 гривен. Также покупателей не останавливало то, что макси были в обычном пакете, без всякой упаковки.

Как утверждают местные жители, женщина с масками стоит у метро с самого утра. А вот в окрестных аптеках нет ни масок, ни марли, ни антисептиков.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве из аптек исчезли маски, спирт и антисептики.

"На данный момент в аптеках нет спирта, марли, антисептиков. В одной из аптек есть хлор что-то там, но он не спиртовой. Фармацевт сказал, что от вируса не поможет, просто убивает бактерии. Когда будут поставки - ни в одной из аптек не знают. Фурацилина тоже нет", - рассказали киевляне.