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Чрезвычайная ситуация из-за коронавируса? Как может измениться жизнь украинцев

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 08:03
Чрезвычайная ситуация из-за коронавируса? Как может измениться жизнь украинцев
Карантин в Украине (фото: pixabay.com)

Карантин может смениться чрезвычайной ситуацией в Украине

Карантин в Украине может перерасти в чрезвычайную ситуацию. Такую возможность не исключает Владимир Зеленский. Об этом он заявил на телеканал ICTV. Что такое ЧС и как она может изменить жизнь каждого украинца - в материале Styler.

Законодательно "чрезвычайной ситуацией" называют "нарушение обычных условий жизнедеятельности людей на объектах или территориях, которое вызвано катастрофой, эпидемией или стихийным бедствием, которые привели или могут привести к человеческим потерям, а также к большому заражению людей и животных".

В отдельных областях такое положение может быть введено на строки не более 60 дней. Такой режим уже действует в Черновицкой и Житомирской областях. По всей стране ЧС могут вводить сроком не более 30 дней.

При этом режиме население нужно информировать о действиях власти. Необходимо назначить руководителя работ по последствиям чрезвычайной ситуации. В случае необходимости - организация и осуществление эвакуационных мер.

Владимир Зеленский заявил, что на данный момент необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации в Украине нет. Но если нужно будет - такое положение будет введено.

На сегодня известно, о семи случаях заражения коронавирусом: 1 - Житомирская область (летальный), 4 - Черновицкая область (1 - выздоровел), 2 - Киев. Кроме того, в Черновицкой области 16 марта умерла женщина, которую проверяли на коронавирус (результат на момент смерти был еще неизвестен).

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