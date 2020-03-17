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Надзвичайна ситуація через коронавірус? Як може змінитися життя українців

STYLERКоронавірус    17.03.2020 - 08:03
Надзвичайна ситуація через коронавірус? Як може змінитися життя українців
Карантин в Україні (фото: pixabay.com)

Карантин може змінитися надзвичайною ситуацією в Україні

Карантин в Україні може перерости в надзвичайну ситуацію. Таку можливість не виключає Володимир Зеленський. Про це він заявив на телеканал ICTV. Що таке НС і як вона може змінити життя кожного українця - в матеріалі Styler.

Законодавчо "надзвичайною ситуацією" називають "порушення звичайних умов життєдіяльності людей на об'єктах чи територіях, яке викликане катастрофою, епідемією або стихійним лихом, що призвели або можуть призвести до людських втрат, а також до великого зараження людей і тварин".

В окремих областях такий стан може бути введено на термін не більше 60 днів. Такий режим вже діє у Чернівецькій та Житомирській областях. По всій країні НС можуть вводити строком не більше 30 днів.

При цьому режимі потрібно інформувати населення про дії влади. Необхідно призначити керівника робіт з наслідків надзвичайної ситуації. У випадку необхідності - організація і здійснення евакуаційних заходів.

Володимир Зеленський заявив, що на цю мить необхідності вводити режим надзвичайної ситуації в Україні немає. Але якщо потрібно буде - таке положення буде введено.

На сьогодні відомо про сім випадків зараження коронавірусом: 1 - Житомирська область (летальний), 4 - Чернівецька область (1 - одужав), 2 - Київ. Крім того, в Чернівецькій області 16 березня померла жінка, яку перевіряли на коронавірус (результат на момент смерті був ще невідомий).

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