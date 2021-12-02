Чрезмерное употребление некоторых витаминов может вызвать выпадение волос

Выпадение волос - естественное явление, однако, если вы теряете более 125 волос в день, вы можете заметить их истончение.

Что вызывает выпадение волос

Было обнаружено, что чрезмерное количество селена и слишком много витамина А вызывают выпадение волос.

В клинике по пересадке волос Wimpole говорят, что, хотя витамин А является жизненно важной частью здорового и сбалансированного питания, как и все остальное, его следует употреблять в умеренных количествах.

Всемирная организация здравоохранения причисляет алопецию (выпадение волос) к результату хронической токсичности витамина А.

Кроме того, исследование, проведенное в 2018 году, в котором рассматривались 47 других научных работ по этой теме, определяет чрезмерное количество витамина А как один из наиболее важных токсических агентов, участвующих в развитии алопеции.

На самом деле, лучше не превышать рекомендуемые дозы употребления витаминов, потому что это может вызвать различные проблемы со здоровьем.

Более того, чрезмерное количество селена также может способствовать выпадению волос у некоторых людей.

По словам ученых из Университета Суррея, потребление слишком большого количества селена создает слишком много антиоксидантных ферментов.

Этот избыток антиоксидантных ферментов заставляет организм атаковать собственные клетки, в том числе в волосяных фолликулах, что приводит к выпадению волос.

Роль питательных веществ

Несмотря на это, для здорового роста волос необходимы питательные вещества, витамины и минералы. В Центре восстановления волос Нью-Джерси говорят, что дефицит питательных веществ, вызывающий выпадение волос, разнообразен.

Нехватка железа очень распространенная форма дефицита питательных веществ и основная причина выпадения волос.