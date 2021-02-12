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Чревато проблемами: эти продукты не стоит есть на голодный желудок

Автор: Анна Шиканова

На голодный желудок рано утром не стоит пить кофе или съедать определенные продукты, так как это может вызвать не только проблемы с желудком, но и общее ухудшение здоровья.

Эксперты назвали продукты, которые можно употреблять только после завтрака и утренней зарядки. Об этом сообщается на портале Bigmir.net.

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Свежие овощи

Диетологи не рекомендуют есть свежие овощи на завтрак, так как они богаты кислотами и это может привести к гастритам и язве. Исключение – если овощи входят в состав блюда, которое вы едите на завтрак.

Бананы

Начинать день с бананов – плохая идея. Они отлично годятся для перекуса и ими можно подкрепиться между завтраком и обедом, но на голодный желудок утром их есть не стоит. В бананах есть магний, который может спровоцировать большую нагрузку на сердце.

Дрожжевая выпечка

Дрожжи пагубно влияют на стенки желудка и вызывают раздражение. Употребление такой выпечки на завтрак может спровоцировать повышенное газообразование и вздутие живота.

Йогурты

В состав хороших йогуртов входят полезные бактерии, которые помогают усваивать пищу. Но все полезные свойства йогуртов ранним утром будут поглощены желудочным соком. Отказываться от йогуртов по утрам не стоит, но рекомендуется их употреблять после завтрака.

Напомним, ранее мы писали о том, что диетологи объяснили, кому не стоит есть квашеную капусту.

А также мы рассказывали о том, кому категорически нельзя есть изюм.

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