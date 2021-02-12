Загрожує проблемами: ці продукти не варто їсти на голодний шлунок

Свіжі овочі

Дієтологи не рекомендують їсти свіжі овочі на сніданок, оскільки вони багаті кислотами й це може призвести до гастритів і виразки. Виняток – якщо овочі входять до складу страви, яку ви їсте на сніданок.

Банани

Починати день з бананів – погана ідея. Вони відмінно годяться для перекусу і ними можна підкріпитися між сніданком і обідом, але на голодний шлунок вранці їх їсти не варто. У бананах є магній, який може спровокувати велике навантаження на серце.

Дріжджова випічка

Дріжджі згубно впливають на стінки шлунка і викликають роздратування. Вживання такої випічки на сніданок може спровокувати підвищене газоутворення і здуття живота.

Йогурти

До складу хороших йогуртів входять корисні бактерії, які допомагають засвоювати їжу. Але всі корисні властивості йогуртів рано вранці будуть поглинені шлунковим соком. Відмовлятися від йогуртів вранці не варто, але рекомендується вживати після сніданку.