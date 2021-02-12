RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Загрожує проблемами: ці продукти не варто їсти на голодний шлунок

Автор: Анна Шиканова

На голодний шлунок рано вранці не варто пити каву або з'їдати певні продукти, через те, що це може викликати не тільки проблеми зі шлунком, але і загальне погіршення здоров'я.

Експерти назвали продукти, які можна вживати тільки після сніданку і ранкової зарядки. Про це повідомляється на порталі Bigmir.net.

Популярні новини
Цей симптом говорить про небезпечну хворобу печінки: терміново до лікаря! 10 лютого 2021
У метро Києва - новий колапс: фото величезних черг 10 лютого 2021
Дружина Медведчука Марченко знову звернулася до українців: я вручаю вам свою помсту 09 лютого 2021
Лікарі назвали найкорисніші молочні продукти, які сповільнюють старіння 09 лютого 2021
"Укрзалізниця" вляпалася в новий скандал: пасажири поскаржилися на укуси 09 лютого 2021
Кабелі ріжте, розбирайте, ламайте: робітники розповіли правду про палац Путіна 10 лютого 2021
Весна в Україні стане екстремальною: кліматологи приголомшили прогнозами 08 лютого 2021
Зірка фільмів "Афоня" і "Міміно" Леонід Куравльов зник у Росії 08 лютого 2021
На мові Терешкової і Будди: про що зараз пише скандальна педагог Більченко 08 лютого 2021
У метро Києва – колапс, люди злі: відео з "Контрактової площі" 09 лютого 2021

Свіжі овочі

Дієтологи не рекомендують їсти свіжі овочі на сніданок, оскільки вони багаті кислотами й це може призвести до гастритів і виразки. Виняток – якщо овочі входять до складу страви, яку ви їсте на сніданок.

Банани

Починати день з бананів – погана ідея. Вони відмінно годяться для перекусу і ними можна підкріпитися між сніданком і обідом, але на голодний шлунок вранці їх їсти не варто. У бананах є магній, який може спровокувати велике навантаження на серце.

Дріжджова випічка

Дріжджі згубно впливають на стінки шлунка і викликають роздратування. Вживання такої випічки на сніданок може спровокувати підвищене газоутворення і здуття живота.

Йогурти

До складу хороших йогуртів входять корисні бактерії, які допомагають засвоювати їжу. Але всі корисні властивості йогуртів рано вранці будуть поглинені шлунковим соком. Відмовлятися від йогуртів вранці не варто, але рекомендується вживати після сніданку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дієтологи пояснили, кому не варто їсти квашену капусту.

А також ми розповідали про те, кому категорично не можна їсти родзинки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України здоровая едаздоровое питаниепродуктыеда
Читайте також
Дивовижна паста з фетою та томатами чері: легкий рецепт від Ектора Хіменеса Браво
Дієтолог розповіла, кому не можна каву і розкрила правду про каву без кофеїну
Прогноз погоди