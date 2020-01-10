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НП з російським літаком в Туреччині: всі деталі і фото

STYLERПодії    10.01.2020 - 16:50
НП з російським літаком в Туреччині: всі деталі і фото
Російський літак жорстко приземлився в Туреччині (фото: facebook.com/svo_airport)

Літак російської авіакомпанії отримав в Туреччині пошкодження при посадці

З літаком російської компанії Nordwind Airlines сталася НП при приземленні в курортній Анталії в Туреччині. Airbus A321 здійснив жорстку посадку, отримавши при цьому пошкодження. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відомо, що лайнер здійснював переліт з аеропорту Шереметьєво в Москві. При приземленні зламалося кріплення передньої стійки шасі і вона частково увійшла в салон. Ударом шасі під час приземлення в аеропорту пошкодило фюзеляж.

НП з російським літаком в Туреччині: всі деталі і фото

Російський літак жорстко приземлився в Туреччині (фото: Telegram/Life Shot)

На щастя, НП обійшлося без постраждалих. Літак був порожній, на борту знаходився лише екіпаж.

Також відомо, що наближаючись до аеропорту в Анталії, пілоти Airbus A321 запросили екстрену посадку через задимлення.

Представники авіакомпанії прокоментували те, що трапилося, назвавши причиною НП з літаком "зсув вітру".

НП з російським літаком в Туреччині: всі деталі і фото

Російський літак жорстко приземлився в Туреччині (фото: Telegram/Life Shot)

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