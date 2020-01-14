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ЧП в Ocean Plaza в Киеве: люди бежали через кипяток и выбивали стекла (видео)

STYLERПроисшествия    14.01.2020 - 08:06
ЧП в Ocean Plaza в Киеве: люди бежали через кипяток и выбивали стекла (видео)
В Киеве затопило кипятком Ocean Plaza и Лыбедскую (фото: соцсети)

Прорыв трубы с горячей водой произошел в Киеве в понедельник 13-го января

В Киеве затопило ТРЦ Оcean Plaza на Лыбедской. ЧП случилось из-за прорыва трубы с горячей водой по улице Антоновича, 176, рядом с торговым центром. Всего пострадало девять человек, которые находились в здании ТРЦ, а также в маршрутке рядом с ним - она провалилась под асфальт.

Появилось видео, как люди с криками боли бегут из застрявшего маршрутного такси через кипяток. Некоторые посетители, заблокированные в ТРЦ, пытались выбить стекла, чтоб выбраться из ловушки.

ЧП в Ocean Plaza в Киеве: люди бежали через кипяток и выбивали стекла (видео)

В Киеве затопило Ocean Plaza (фото: facebook.com/Александр Смирнов)

ЧП произошло в понедельник, 13-го января, около 19:00. В КГГА уже назвали причину - износ трубопровода, проложенного еще в 1978 году. Кроме того, чиновники заверили, что жители соседних домов не останутся без горячего водоснабжения.

Спасатели эвакуировали работников и посетителей торгово-развлекательного центра, а также четырех пассажиров застрявшей в асфальте маршрутки и троих человек из стоящего рядом троллейбуса.

На опубликованном видео можно заметить панику, которая творилась в этот вечер рядом с Оcean Plaza. Отовсюду слышен вой сирен, кадры напоминают голливудский фильм-катастрофу.

Такая себе пятница, 13-го в Киеве

Опубліковано Світланою Мащенко Понеділок, 13 січня 2020 р.

В Киеве прорвало трубу возле Ocean Plaza (видео: facebook.com/Светлана Мащенко)

Одна из посетительниц ТЦ рассказала в соцсетях, что она "имела все шансы свариться в кипятке в лифте". По словам Елены Сердюк-Слушаенко, охранник выносил на руках девушку-продавца из обувного магазина, а она в этот момент кричала от боли.

ЧП в Ocean Plaza в Киеве: люди бежали через кипяток и выбивали стекла (видео)

В Киеве затопило Ocean Plaza (скрин: facebook.com/elena.serdyuksluschaenko)

На еще одном видео можно заметить, как парень в панике пытается выбить огнетушителем стекло в Оcean Plaza, чтобы выбраться из ловушки.

Опубліковано Світланою Мащенко Понеділок, 13 січня 2020 р.

В Киеве прорвало трубу возле Ocean Plaza (видео: facebook.com)

Ранее мы писали, что над Киевом в зимнее время будут летать дроны с тепловизорами. Такое инновационное решение поможет коммунальщикам бороться со старыми трубами на теплотрассах.

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Новости Украины трубопровод
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