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НП в метро Києва. На станції "Льва Толстого" розпилили невідому речовину, люди задихаються

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Київ, Четвер 04 серпня 2022 14:03
НП в метро Києва. На станції "Льва Толстого" розпилили невідому речовину, люди задихаються НП в метро Києва (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В метро Києва невідомі розлили якусь речовину, через що пасажири почали задихатися. Це трапилося у четвер, 4 серпня, пообіді на станції "Льва Толстого".

Про надзвичайну подію у соціальних мережах повідомляють очевидці, а також Telegram-канали.

Що трапилося на "Льва Толстого"

Однією з перших про інцидентнаписала у Facebook киянка Яна Донік.

"На станції метро "Льва Толстого" розлили якийсь невідомий газ, люди задихаються", - повідомила вона.

Жінка додала, що інформацію отримала від своєї співробітниці, яка була на станції.

"Будь ласка, утримайтесь від поїздок на цю станцію", - попросила Яна.

"Нещодавно зателефонував син, зайшов в метро пл. Льва Толстого і почав кашляти, навкруги люди йшли, закривши обличчя, і також кашляли. При чому - всі! Він вийшов звідти на вулицю!" - розповіла мешканка Києва Римма Філіпенко.

Зауважимо, що одні юзери пишуть про те, що "хтось розлив в балони з невідомою речовиною", а інші кажуть про "розпилення газу".

НП в метро Києва. На станції &quot;Льва Толстого&quot; розпилили невідому речовину, люди задихаються

Разом з тим почали з'являтися і фото з місця події.

НП в метро Києва. На станції &quot;Льва Толстого&quot; розпилили невідому речовину, люди задихаються

Швидше за все, хтось з пасажирів розпорошив балончик зі сльозогінним газом. Тому панікувати не варто.

Але офіційних заяв від працівників столичної підземки поки немає.

Що робити, якщо хтось розпорошив газ

Якщо ви чи хтось поруч постраждали від сльозогінного газу (або іншої подібної речовини), потрібно діяти так:

  • постарайтеся вийти на свіже повітря
  • не тріть очі руками
  • акуратно промокніть пошкоджені ділянки (якщо газ потрапив на тіло) сухими серветками, використовуючи на нову ділянку нову суху серветку
  • не розмазуйте речовину по шкірі
  • промийте очі фізіологічним розчином (рухаючись від кута ока біля перенісся у напрямку до периферії століття до скроні), якщо газ потрапив в очі.

Дуже важливо робити все це чистими руками.

Раніше тревел-блогер пояснив, до чого призведе зупинка транспорту під час тривоги.

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