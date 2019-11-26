ЧП в киевском метро взбудоражило пассажиров: это вообще катастрофа (фото)

В метро Киева произошло ЧП во вторник, 26 ноября. Станция "Арсенальная" не работает на вход из-за неисправного эскалатора.

Как сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена, все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию, лишь на выход.

На "Арсенальной" произошло ЧП (фото: instagram.com/otosiaa)

"Специалисты проводят необходимые работы для запуска. Об открытии станции будет сразу сообщено. Извиняемся за неудобства и просим переориентировать маршруты", - говорится в сообщении на Facebook-странице столичной подземки.

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Тем временем, пользователи сети и пассажиры киевского метро возмущены сложившейся ситуацией.

"На "Арсенальной" это вообще катастрофа! Что на вход, что на выход! Рукож*пы! Когда уже автоматы перенесут назад? Реально два турникета стоит без дела! В холле все время пропуск пассажиров затруднен! Про карты вообще беда!" - написала в сети Ирина Гончарук.

"А еще на "Арсенальной" не работают пополняшки Kyiv Smart Card. Тоже поломалась", - пожаловался Ростислав Кулеба.

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Также в сети появились первые фото и видео, на которых видны огромные очереди возле входа на станцию метро "Арсенальная".

На "Арсенальной" произошло ЧП

На "Арсенальной" произошло ЧП