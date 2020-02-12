НП під Харковом: ротвейлер у дворі будинку загриз на смерть дитину

Під Харковом ротвейлер загриз дитину (колаж РБК-Україна)

Пес вирвався з вольєра і накинувся на дитину своїх господарів

Під Харковом собака напав на 4-річну дитину і загриз на смерть. Жахлива трагедія сталася в одному із селищ в Красноградському районі. На місце події прибула бригада "швидкої допомоги", однак медикам врятувати хлопчика не вдалося.

Як розповіли 12 лютого у відділі комунікації поліції Харківської області, всі обставини НП в даний час встановлюються.

Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом.

Попередньо встановлено, що сьогодні вдень мешканка приватного будинку збиралася на прогулянку з онуком і залишила його на кілька хвилин без нагляду у дворі.

В цей час пес породи ротвейлер вирвався з вольєра і напав на малюка. Від отриманих травм дитина померла.

Під Харковом ротвейлер загриз дитину (Фото: hk.npu.gov.ua)

Зазначається, що 3-річного пса сім'я купила близько 3 тижнів тому. За словами рідних хлопчика, за цей час агресивної поведінки собака не проявляв.

На місці події працювало керівництво ГУНП в Харківській області, працівники відділу ювенальної превенції обласного главку, слідчо-оперативна група місцевої поліції.

Треба сказати, що менше місяця тому стався випадок нападу ротвейлера на господиню - в Одесі жінка вивела пса на нічну прогулянку в парк, але тварина раптово накинулася на неї, повалила на землю і почала мучити. Тоді правоохоронцям довелося застрелити собаку, щоб врятувати людину.