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Човлент по-закарпатськи: рецепт ситної страви з квасолею та м'ясом

Човлент по-закарпатськи готують в горщиках (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

Човлент - це ситна суботня єврейська страва, яка стала досить поширеною на території України, особливо на Закарпатті. Готують човлент з м'яса, квасолі, крупи і овочів, завдяки чому він стає схожим на рагу або на дуже густий суп.

Про те, як готувати човлент, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Що потрібно для човленту

Для того, щоб приготувати човлент по-закарпатськи, потрібні такі продукти:

  • м'ясо - 500 г;
  • олія - 4-5 ст. л.;
  • перлова крупа - 200 г;
  • морква - 2 шт.;
  • квасоля - 500 г;
  • цибуля - 2 шт.;
  • часник - 3 зубчики;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку;
  • зелень петрушки - жменька.

Як готувати човлент по-закарпатськи

Перлову крупу необхідно замочити - радять це робити на ніч. Перекладіть крупу в каструлю, влийте воду (стільки ж, скільки і крупи), та посоліть до смаку.

Накрийте каструлю кришкою та доведіть рідину до кипіння. Після чого треба зменшити вогонь та варити крупу до готовності.

В окремій каструлі потрібно відварити квасолю. Якщо квасоля молода, замочувати її не потрібно. Злегка підсоліть квасолю та, заливши водою, відваріть її майже до готовності.

М'ясо для човленту можна використовувати будь-яке, проте його необхідно нарізати на невеликі шматочки. В розігріту пательню налийте олію і обсмажте м'ясо до скоринки. 

Моркву треба почистити і нарізати на кубики. Цибулю очистьте і наріжте, а потім всипте до підсмаженого м'яса. Протушкуйте продукти протягом 2-3 хвилин, а потім всипте моркву.

Перемішайте засмажку з м'ясом, підсоліть та поперчіть, за бажанням додайте паприку. Ретельно перемішайте продукти і налийте близько стакана води.

Накрийте пательню кришкою і тушкуйте все до готовності, періодично перемішуючи. Коли каша та квасоля будуть готові, почистьте та розчавіть часник, а зелень промийте та подрібніть.

Розкладіть продукти по глиняних горщиках або формочках. Спочатку потрібно розкласти перлову кашу, потім квасолю, а зверху - часник та м'ясо з морквою і цибулею.

Притрусіть страву зеленню і рівномірно розлийте сік з-під тушкованого м'яса. Накрийте горщики кришками і випікайте в розігрітій до 160 градусів духовці протягом 30-40 хвилин.

 

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