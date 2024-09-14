Човлент по-закарпатски: рецепт ситного блюда с фасолью и мясом

Что нужно для човлента

Для того чтобы приготовить човлент по-закарпатски, нужны следующие продукты:

мясо - 500 г;

растительное масло - 4-5 ст. л.;

перловая крупа - 200 г;

морковь - 2 шт.;

фасоль - 500 г;

лук - 2 шт.;

чеснок - 3 зубчика;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

зелень петрушки - горстка.

Как готовить човлент по-закарпатски

Перловую крупу необходимо замочить - советуют это делать на ночь. Переложите крупу в кастрюлю, влейте воду (столько же, сколько и крупы) и посолите по вкусу.

Накройте кастрюлю крышкой и доведите жидкость до кипения. После чего нужно убавить огонь и варить крупу до готовности.

В отдельной кастрюле нужно отварить фасоль. Если фасоль молодая, замачивать ее не нужно. Слегка подсолите фасоль и, залив водой, отварите почти до готовности.

Мясо для човлента можно использовать любое, однако его необходимо нарезать на небольшие кусочки. В разогретую сковороду налейте масло и обжарьте мясо до корочки.

Морковь нужно почистить и порезать на кубики. Лук очистьте и нарежьте, затем всыпьте в поджаренное мясо. Протушите продукты в течение 2-3 минут, а затем всыпьте морковь.

Перемешайте зажарку с мясом, подсолите и поперчите, по желанию добавьте паприку. Тщательно перемешайте продукты и налейте около стакана воды.

Накройте сковороду крышкой и тушите все до готовности, периодически перемешивая. Когда каша и фасоль будут готовы, почистьте и раздавите чеснок, а зелень промойте и измельчите.

Разложите продукты по глиняным горшкам или формочкам. Сначала нужно разложить перловую кашу, затем фасоль, а сверху - чеснок и мясо с морковью и луком.

Посыпьте блюдо зеленью и равномерно разлейте сок из-под тушеного мяса. Накройте горшки крышками и выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке в течение 30-40 минут.