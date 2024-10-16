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Чотироногий підкорювач глибин. Робот-собака пройшов свої перші випробування під водою (відео)

Робот-собака готується до рятувальних операцій під водою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Польська компанія MAB Robotics продемонструвала нову здатність робота-собаки Honey Badger, який пробігся дном басейну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch.

Що відомо про робота

Компанія MAB Robotics продемонструвала найновіший трюк свого робота Honey Badger. На відео можна побачити, як квадропед біжить дном басейну.

Пересування на ногах у воді не є найефективнішим рішенням, особливо в порівнянні з гвинтовими механізмами. Однак завдання розробників цієї машини була іншою: на відео показано надійність конструкції та динамічність робота.

За словами творців, спочатку розроблений для наземних операцій "Медоїд" може бути корисним у пошуково-рятувальних місіях на місцях катастроф.

"Розробка систем пересування, здатних долати труднощі підводної місцевості, є захоплюючою подорожжю, і я радий потенційному впливу, який цей робот може вплинути на інспекційні та ремонтні послуги в затоплених районах", - каже співзасновник та генеральний директор MAB Якуб Бартошек.

Пошуково-рятувальні операції стали важливою сферою застосування автономних роботизованих систем, позбавляючи людей необхідності відправлятися в небезпечні райони після стихійних лих або антропогенних катастроф.

 

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