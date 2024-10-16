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Четвероногий покоритель глубин. Робот-собака прошел свои первые испытания под водой (видео)

Робот-собака готовится к спасательным операциям под водой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Польская компания MAB Robotics продемонстрировала новую способность робота-собаки Honey Badger, который пробежался по дну бассейна.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch.

Что известно про робота

Компания MAB Robotics продемонстрировала новейший трюк своего робота Honey Badger. На видео можно увидеть, как квадропед бежит по дну бассейна.

Передвижение на ногах в воде не самое эффективное решение, особенно по сравнению с винтовыми механизмами. Однако задача разработчиков этой машины была иной: на видео показана надежность конструкции и динамичность робота.

По словам создателей, изначально разработанный для наземных операций "Медоед" может быть полезен в поисково-спасательных миссиях на местах катастроф.

"Разработка систем передвижения, способных преодолевать трудности подводной местности, является захватывающим путешествием, и я рад потенциальному влиянию, который этот робот может оказать на инспекционные и ремонтные услуги в затопленных районах", - говорит сооснователь и генеральный директор MAB Якуб Бартошек.

Поисково-спасательные операции стали важной областью применения автономных роботизированных систем, избавляя людей от необходимости отправляться в опасные районы после стихийных бедствий или антропогенных катастроф.

 

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