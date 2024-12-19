У четырех знаков Зодиака начинается "белая" полоса. Кто забудет обо всем плохом
В четверг, 19 декабря, представители четырех знаков Зодиака смогут найти то, что так давно искали. В их жизни начнется новый период, в котором не будет места проблемам и неудачам.
Кому Таро-гороскоп на 19 декабря сулит конец "черной" полосы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Водолей
В четверг вы можете встретить очень интересного человека, о знакомстве с которым вы даже и не мечтали. Он может стать вашим другом или надежным партнером. Вскоре в вашей жизни может начаться "белая" полоса, а проблемам и неудачам придется остаться в прошлом.
Дева
Таро-гороскоп на четверг сулит вам невероятные приключения. Вы сможете исправить ошибку, которая не давала вам с уверенностью смотреть в будущее. И как только вы избавитесь от чувства вины, ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Встречайте "белую" полосу, которая станет началом важного и счастливого периода.
Близнецы
Подумайте о том, что мешало вам верить в чудеса. Уже 19 декабря вы найдете ответ на важный вопрос, и это будет очень уместным и приятным сюрпризом. Начинайте новую жизнь и помните о том, что полоса неудач вскоре закончится, вам больше не нужно переживать из-за проблем.
Стрелец
В четверг вы сможете вздохнуть с облегчением. Судьба решила дать вам шанс кардинально изменить жизнь. Не стоит разбрасываться такими возможностями, постарайтесь сделать все, чтобы "черная" полоса наконец-то закончилась. У вас все получится, верьте в себя!
Напомним, ранее мы рассказывали, у каких знаков Зодиака сбудутся мечты уже в новом году.
Помимо этого, читайте Таро-гороскоп до конца недели.
Во время написания материала были использованы источники: Metro, Your Tango.