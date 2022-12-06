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Чотирьох врятованих з України левенят перевезли до заповідника США: неймовірні фото малюків

Фото: Українські левенята знайшли новий будинок у США (ifaw.org)
Автор: Людмила Жукова

Чотири левеняти, що осиротіли під час війни в Україні, благополучно прибули до притулку для тварин Міннесоти (США), який пообіцяв надати їм постійний будинок.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Міжнародний фонд захисту тварин.

Історія маленьких левенят

Самець на ім'я Тарас та три самки на ім'я Стефанія, Леся та Прада, яким від чотирьох до п'яти місяців, провели останні три тижні у зоопарку Познані у Польщі.

До цього малюки пережили спорадичні бомбардування та атаки безпілотників в Україні.

"Ці дитинчата за своє коротке життя пережили більше, ніж будь-яка тварина", - йдеться у заяві Мередіт Вітні, менеджера програми порятунку дикої природи у фонді.

"Вони народилися у розплідниках в Україні під час війни, а потім осиротіли у віці кількох тижнів", - додав він.

Тепер їх новий будинок — заповідник диких кішок у Сендстоні, приблизно за 90 миль (145 км) на північ від Міннеаполіса. Політ тварин частково фінансувався нью-йоркським фондом сім'ї Ендрю Сабіна.

Зазначимо, що трьох дитинчат було врятовано з Херсонської області, мама малюків померла від голоду. Ще одне левеня – Прада, народилася у Києві. Всі левенята були у вкрай виснаженому стані через погане харчування.

Маленькі левенята з України тепер у США (фото: ifaw.org)

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