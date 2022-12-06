Чотирьох врятованих з України левенят перевезли до заповідника США: неймовірні фото малюків

Історія маленьких левенят

Самець на ім'я Тарас та три самки на ім'я Стефанія, Леся та Прада, яким від чотирьох до п'яти місяців, провели останні три тижні у зоопарку Познані у Польщі.

До цього малюки пережили спорадичні бомбардування та атаки безпілотників в Україні.

"Ці дитинчата за своє коротке життя пережили більше, ніж будь-яка тварина", - йдеться у заяві Мередіт Вітні, менеджера програми порятунку дикої природи у фонді.

"Вони народилися у розплідниках в Україні під час війни, а потім осиротіли у віці кількох тижнів", - додав він.

Тепер їх новий будинок — заповідник диких кішок у Сендстоні, приблизно за 90 миль (145 км) на північ від Міннеаполіса. Політ тварин частково фінансувався нью-йоркським фондом сім'ї Ендрю Сабіна.

Зазначимо, що трьох дитинчат було врятовано з Херсонської області, мама малюків померла від голоду. Ще одне левеня – Прада, народилася у Києві. Всі левенята були у вкрай виснаженому стані через погане харчування.

Маленькі левенята з України тепер у США (фото: ifaw.org)