Четырех спасенных из Украины львят перевезли в заповедник США: невероятные фото малышей

История маленьких львят

Самец по имени Тарас и три самки по имени Стефания, Леся и Прада, которым от четырех до пяти месяцев, провели последние три недели в зоопарке Познани в Польше.

До этого малыши пережили спорадические бомбардировки и атаки беспилотников в Украине.

"Эти детеныши за свою короткую жизнь пережили больше, чем любое животное", — говорится в заявлении Мередит Уитни, менеджера программы спасения дикой природы в фонде.

"Они родились в питомниках на Украине во время войны, а затем осиротели в возрасте нескольких недель", - добавил он.

Теперь их новый дом — заповедник диких кошек в Сендстоне, примерно в 90 милях (145 км) к северу от Миннеаполиса. Полет животных частично финансировался нью-йоркским Фондом семьи Эндрю Сабина.

Отметим, что трое детенышей были спасены из Херсонской области, мама малышей умерла от голода. Еще один львенок – Прада, родилась в Киеве. Все львята были в крайне истощенном состоянии из-за плохого питания.

Маленькие львята из Украины теперь в США (фото: ifaw.org)