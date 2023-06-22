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Чотири зупинки серця та 38 днів у комі: у Львові дивом врятували хлопця після страшної ДТП

У Львові врятували підлітка після аварії (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові врятували 16-річного Павла Миська з Тернопільської області. Хлопець після жахливої ДТП протягом двох місяців боровся за життя.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Як сталась аварія

Аварія сталася 26 березня. Павло був за кермом мотоцикла, коли раптом почалася злива. Про зіткнення з автомобілем хлопець уже не пам’ятає.

До тернопільської лікарні його привезли у критичному стані. Його серце зупинялося чотири рази. Пошкоджено всі внутрішні органи. Селезінку довелося видалити одразу.

Наступні кілька тижнів юнак був у комі. Прийшов до тями на кілька годин, але нирки відмовили і знову кома. З Тернополя важкого пацієнта перевезли до Львова, адже там є обладнання, яке могло врятувати хлопця.

Юнака одразу підключили до апарата гострого гемодіалізу. День за днем спеціальне обладнання працювало замість нирок, очищало кров від токсинів. Медики кажуть, якби не було б такої можливості, то могло статися найгірше.

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Що вдалось лікарям

Хлопець пробув у комі 38 днів. Надія то з’являлася, то зникала. Однак, батьки юнака не переставали вірити, а лікарі - боротися за його життя

На щастя лікарям вдалося запустити нирки. Павло розплющив очі. Відтоді він щодня тішить успіхами своїх рідних.

Попри те, що загроза життю минула, Павло вчиться заново самостійно тримати голову, їсти, сидіти й ходити.

За словами медиків, хлопець уже повернувся додому, відновлює сили і щодня маленькими кроками рухається вперед.

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Раніше ми повідомляли, що у Львові хірурги провели надскладну операцію на мозку дитині та врятували життя.

Також ми писали, що лікарі зробили унікальну операцію 9-річній Вікусі з рідкісним генетичним захворюванням.

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