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Львовские врачи сделали уникальную операцию 9-летней Викусе с редким генетическим заболеванием

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Львов, Четверг 23 июня 2022 20:41
Львовские врачи сделали уникальную операцию 9-летней Викусе с редким генетическим заболеванием Коллаж РБК-Украина: львовские врачи прооперировали "хрустальную девочку"
Автор: Владимир Костырин

Во Львове врачи успешно прооперировали девочку с редким генетическим заболеванием, из-за которого ребенок имеет хрупкие кости, и в свои 9 лет 10 раз ломал конечности.

Об этом передали в Первом медицинском объединении Львова в Facebook.

Для "хрустальной девочки" Вики даже наименьший удар грозит переломом.

Юной пациентке поставили диагноз несовершенный остеогенез. Это орфанный (редкий) недуг, при котором кости становятся ломкими, а скелет деформируется, рассказали врачи.

"Бедренную кость Вика сломала, когда училась ходить, в два года - локоть, во время поездки на озеро - палец, позже - запястье, а еще много раз - малую и большую берцовую кости... Болезнь после очередного перелома Вики диагностировали в 2,5 года. Сказали: это не лечится", - говорится в публикации.

После очередной травмы - перелома обеих костей голени со смещением правой конечности - родители девочки обратились к специалистам Больницы Св. Николая Первого медобъединения Львова.

Чтобы стабилизировать и выровнять ножку Вики, врачи прибегли к уникальной операции: многоуровневой остеотомии. Ребенку установили титановые фиксаторы, которые сделали ножку более устойчивой к повреждениям.

Львовские врачи сделали уникальную операцию 9-летней Викусе с редким генетическим заболеванием

Во Львове врачи прооперировали "хрустальную девочку" (фото: facebook.com/1tmolviv)

"Операция прошла успешно. Викусе сняли гипс и она легко может ступать на ножку. Позже девочке планируют прооперировать и вторую нижнюю конечность", - рассказали в медики.

Врачи травматологического отделения отметили, что имеют опыт в ведении десяти "хрустальных детей", и вскоре начнут устанавливать им специальные "растущие конструкции", которые будут подстраиваться к росту кости.

Львовские врачи сделали уникальную операцию 9-летней Викусе с редким генетическим заболеванием

Маленькая Вика после успешной уникальной операции (фото: facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы рассказывали, что львовские врачи прооперировали пациента из Славянска, у которого нога сгибалась в разные стороны.

Напомним также, перед этим врачи провели уникальную операцию, осуществив первый успешный отбор стволовых клеток у ребенка.

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