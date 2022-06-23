Львовские врачи сделали уникальную операцию 9-летней Викусе с редким генетическим заболеванием
Во Львове врачи успешно прооперировали девочку с редким генетическим заболеванием, из-за которого ребенок имеет хрупкие кости, и в свои 9 лет 10 раз ломал конечности.
Об этом передали в Первом медицинском объединении Львова в Facebook.
Для "хрустальной девочки" Вики даже наименьший удар грозит переломом.
Юной пациентке поставили диагноз несовершенный остеогенез. Это орфанный (редкий) недуг, при котором кости становятся ломкими, а скелет деформируется, рассказали врачи.
"Бедренную кость Вика сломала, когда училась ходить, в два года - локоть, во время поездки на озеро - палец, позже - запястье, а еще много раз - малую и большую берцовую кости... Болезнь после очередного перелома Вики диагностировали в 2,5 года. Сказали: это не лечится", - говорится в публикации.
После очередной травмы - перелома обеих костей голени со смещением правой конечности - родители девочки обратились к специалистам Больницы Св. Николая Первого медобъединения Львова.
Чтобы стабилизировать и выровнять ножку Вики, врачи прибегли к уникальной операции: многоуровневой остеотомии. Ребенку установили титановые фиксаторы, которые сделали ножку более устойчивой к повреждениям.
Во Львове врачи прооперировали "хрустальную девочку" (фото: facebook.com/1tmolviv)
"Операция прошла успешно. Викусе сняли гипс и она легко может ступать на ножку. Позже девочке планируют прооперировать и вторую нижнюю конечность", - рассказали в медики.
Врачи травматологического отделения отметили, что имеют опыт в ведении десяти "хрустальных детей", и вскоре начнут устанавливать им специальные "растущие конструкции", которые будут подстраиваться к росту кости.
Маленькая Вика после успешной уникальной операции (фото: facebook.com/1tmolviv)
Ранее мы рассказывали, что львовские врачи прооперировали пациента из Славянска, у которого нога сгибалась в разные стороны.
Напомним также, перед этим врачи провели уникальную операцию, осуществив первый успешный отбор стволовых клеток у ребенка.