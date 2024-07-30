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Чотири знаки Зодіаку отримають усе, що хочуть. Карти Таро назвали щасливчиків тижня

Яким знакам Зодіаку посміхнеться успіх (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

До кінця цього тижня представники чотирьох знаків Зодіаку отримають те, чого так давно хотіли. Карти Таро обіцяють їм велику удачу.

Кому пощастить цього тижня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Metro .

Козоріг

Цей тиждень буде дуже радісним. Ви можете зробити все, що давно хотіли. Карти Таро обіцяють вам великий успіх, який допоможе красиво попрощатися з кінцем липня і фантастично увірватися в серпень.

Діва

Загадайте бажання, найближчі дні будуть по-справжньому щасливими. До кінця тижня ви зможете не тільки вирішити всі свої проблеми, а ще й просто насолодитися гармонією в усіх сферах свого життя.

Скорпіон

Всесвіт вирішив дуже щедро вас нагородити. Може статися щось настільки неймовірне, у що вам буде важко повірити. Швидше за все, поряд з вами з'явиться нова людина, не бійтеся знайомств і довіртеся змінам.

Лев

Цей тиждень подарує вам чимало дива. Карти Таро обіцяють вам багатство та щастя. Ви зможете досягти всього, про що давно мріяли. Однак якщо ви щось приховуєте або порушували правила, удача від вас відвернеться.

До речі, нещодавно з'явився Таро-гороскоп на 30 липня.

Крім цього, раніше ми вже розповідали, що серпень здійснить усі мрії трьох знаків Зодіаку.

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