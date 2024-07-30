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Четыре знака Зодиака получат все, чего хотят. Карты Таро назвали счастливчиков недели

Каким знакам Зодиака улыбнется удача (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели представители четырех знаков Зодиака получат то, чего так давно хотели. Карты Таро сулят им большую удачу.

Кому повезет на этой неделе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Козерог

Эта неделя будет очень радостной. Вы сможете сделать все, что давно хотели. Карты Таро сулят вам большую удачу, которая поможет красиво попрощаться с концом июля и фантастически ворваться в август.

Дева

Загадайте желание, ближайшие дни будут по-настоящему счастливыми. До конца недели вы сможете не только решить все свои проблемы, а еще и попросту насладиться гармонией во  всех сферах своей жизни.

Скорпион

Вселенная решила очень щедро вас наградить. Может произойти нечто настолько невероятное, что вам будет сложно в это поверить. Скорее всего, рядом с вами появится новый человек, не бойтесь знакомств и доверьтесь переменам.

Лев

Эта неделя подарит вам немало чудес. Карты Таро сулят вам изобилие и счастье. Вы сможете добиться всего, о чем давно мечтали. Однако если вы что-то скрываете или же нарушали правила, удача от вас отвернется.

 

К слову, недавно появился Таро-гороскоп на 30 июля.

Помимо этого, ранее мы уже рассказывали, что август исполнит все мечты трех знаков Зодиака.

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