Четыре знака Зодиака получат все, чего хотят. Карты Таро назвали счастливчиков недели

До конца этой недели представители четырех знаков Зодиака получат то, чего так давно хотели. Карты Таро сулят им большую удачу.

Кому повезет на этой неделе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro .

Козерог

Эта неделя будет очень радостной. Вы сможете сделать все, что давно хотели. Карты Таро сулят вам большую удачу, которая поможет красиво попрощаться с концом июля и фантастически ворваться в август.

Дева

Загадайте желание, ближайшие дни будут по-настоящему счастливыми. До конца недели вы сможете не только решить все свои проблемы, а еще и попросту насладиться гармонией во всех сферах своей жизни.

Скорпион

Вселенная решила очень щедро вас наградить. Может произойти нечто настолько невероятное, что вам будет сложно в это поверить. Скорее всего, рядом с вами появится новый человек, не бойтесь знакомств и доверьтесь переменам.

Лев

Эта неделя подарит вам немало чудес. Карты Таро сулят вам изобилие и счастье. Вы сможете добиться всего, о чем давно мечтали. Однако если вы что-то скрываете или же нарушали правила, удача от вас отвернется.