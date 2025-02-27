Насытят организм энергией. Четыре вида продуктов, которые нужно есть в начале весны

С приходом весны организм нуждается в особой поддержке, ведь после зимних месяцев ему не хватает витаминов и микроэлементов. Чтобы восстановить силы, стоит добавить в рацион продукты, которые помогут укрепить иммунитет, улучшить общее самочувствие и зарядить энергией.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала нутрициолог, хелс-коуч и основательница школы Mindful eating Екатерина Крупкина.

Какие продукты есть

Цельнозерновые

Эксперт рассказала, чтобы насытить организм витаминами, стоит выбирать цельнозерновые продукты. Сюда относится рис нешлифованный, гречка, макароны из твердых сортов пшеницы, а еще можно картофель.

Овощи

Первый вариант - это замороженные овощи, там есть миксы. И это круто, что это миксы, то есть мы едим разные источники. Можно покупать в холодное время морковь, свеклу, белокочанную капусту. Это все бюджетные способы.

Фрукты

По словам нутрициолога, полезно, если есть в рационе киви - это источник витамина С, один фрукт закрывает суточную потребность микроэлемента.

Тогда как банан - это витамин B6 и магния, который помогает должным образом работать нервной системе.

Белки

Также не стоит забывать о белках. Источником полезных белков является сельдь или скумбрия, они гораздо дешевле, чем лосось.

"Это жирная рыба, там есть омега-3, которая нам нужна. Далее можно купить курицу, яйца, и будут уже разные виды белка. Можно еще, кстати, какой-то растительный источник белка добавить. Или что-то из бобовых", - говорится в сообщении.

Можно также покупать семена льна и добавлять в салаты.

Полезные привычки, которые стоит ввести в начале весны

Включение больше воды

После холодной зимы важно поддерживать водный баланс, поэтому пейте больше воды, зеленого чая или воды с лимоном.

Завтрак как обязательный прием пищи

Утром организм нуждается в энергии. Добавьте к завтраку овсянку, йогурт с ягодами, яйца или зеленый смузи для повышения активности.

Весна - отличное время для детокса. Сократите употребление сладостей, фастфуда и жареных продуктов в пользу натуральных.

Для улучшения работы желудочно-кишечного тракта в рацион можно включить кисломолочные продукты, кефир или йогурт.

Регулярные перекусы

Вместо чипсов или сладостей выбирайте полезные перекусы - фрукты, орехи или семена, чтобы не переедать на основных приемах пищи.

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