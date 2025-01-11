4 види корисного борошна, які потрібно використовувати у випічці

Борошно з полби виготовляється шляхом подрібнення органічного зерна пшениці спельта (іноді її називають жито). Це один з найстаріших культивованих видів пшениці в історії людства. Її зерно неймовірно трудомістка в вирощуванні і при перемелюванні важко вимолочується.

Органічне житнє борошно грубого помелу, воно ж цільнозернове житнє борошно - виробляється з цільного зерна органічного жита, разом з оболонкою (висівками) та зародком.

Завдячуючи цьому, таке борошно містить ту ж кількість вітамінів, мінеральних і поживних речовин та клітковини, як і цільні органічні зерна жита. Довгий час житнє борошно використовувалось тільки для промислового випікання чорного хліба. Однак, сьогодні воно все частіше з'являється на домашній кухні

Це борошно виготовляється шляхом подрібнення цільного зерна коричневого рису в дрібний порошок, що робить його чудовою альтернативою традиційному пшеничному борошну. На відміну від гречаного борошна, яке має виразний землистий смак, борошно з коричневого рису має м'який смак, який добре поєднується з різними рецептами.