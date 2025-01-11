4 вида полезной муки, которые нужно использовать в выпечке

Мука из полбы изготавливается путем измельчения органического зерна пшеницы спельта (иногда ее называют рожь). Это один из старейших культивируемых видов пшеницы в истории человечества. Ее зерно невероятно трудоемкое в выращивании и при перемалывании тяжело вымолачивается.

Органическая ржаная мука грубого помола, она же цельнозерновая ржаная мука - производится из цельного зерна органической ржи, вместе с оболочкой (отрубями) и зародышем.

Благодаря этому, такая мука содержит то же количество витаминов, минеральных и питательных веществ и клетчатки, как и цельные органические зерна ржи. Долгое время ржаная мука использовалась только для промышленного выпекания черного хлеба. Однако, сегодня она все чаще появляется на домашней кухне.

Эта мука изготавливается путем измельчения цельного зерна коричневого риса в мелкий порошок, что делает ее отличной альтернативой традиционной пшеничной муке. В отличие от гречневой муки, которая имеет выразительный землистый вкус, мука из коричневого риса имеет мягкий вкус, который хорошо сочетается с различными рецептами.