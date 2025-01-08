7 місць, де не можна зберігати борошно
Борошно - це один із основних інгредієнтів на кухні, який використовується в безлічі страв. Проте, як і будь-який продукт, борошно вимагає правильного зберігання, щоб зберегти свою свіжість і властивості.
Про те, де не слід зберігати борошно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Де не можна зберігати борошно
Поруч з джерелом тепла
Зокрема, не варто зберігати борошно поряд з плитою, духовкою або на холодильнику, де температура та вологість можуть змінюватися протягом дня.
Ці умови зберігання негативно впливають на борошно. Воно може злежуватися, втратити свою розпушувальну здатність і стати придатним середовищем для розмноження мікроорганізмів, наприклад, жучків.
Під мийкою
Це місце часто має підвищену вологість, що може призвести до утворення конденсату на упаковці з борошном. Крім цього, вологе борошно - ідеальне середовище для розвитку цвілі та бактерій.
Поруч з іншими продуктами з сильним запахом
Борошно дуже добре вбирає сторонні запахи. Тому не варто зберігати його поруч з часником, цибулею, спеціями та іншими ароматними продуктами.
У негерметичній упаковці
Якщо ви залишаєте борошно в упаковці без належного захисту, воно може швидко поглинати запахи з навколишнього середовища, вбирати вологу або ставати місцем проживання комах.
В негерметичній упаковці борошно швидко псується (ілюстративне фото: Freepik)
Для правильного зберігання варто перекласти борошно в герметичну ємність, яка захистить його від впливу повітря та вологи.
В місцях без провітрювання
Відсутність вентиляції може призвести до того, що в борошні утворюватиметься конденсат, що спричиняє розвиток цвілі та погіршує його якість. Тому важливо вибирати сухі і добре провітрювані місця для зберігання борошна.
В пластикових пакетах або посуді
Пластик не пропускає повітря, що може призвести до утворення конденсату всередині пакета. Це створює сприятливі умови для розвитку цвілі.
В холодильнику або морозильній камері без упаковки
Багато людей вважають, що зберігання борошна в холодильнику або морозильній камері продовжить його термін придатності. Однак, якщо упаковка борошна не герметична, волога з холодильника або морозильної камери може впливати на продукт, що спричинить його псування.
Як зберігати борошно
Найкраще зберігати борошно в сухому, прохолодному та темному місці, де температура не перевищує 18-20 градусів. Ідеально підходять закриті кухонні шафи або спеціальні контейнери для борошна.
Також для тривалого зберігання радять обирати не заводську упаковку, а пересипати борошно в скляні контейнери або чисті полотняні мішки. Перед цим борошно потрібно просушити декілька годин на пергаментному папері.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: кулінарний сайт Євгена Клопотенка, Eating Well, Shuba, ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.