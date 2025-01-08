7 місць, де не можна зберігати борошно

Борошно - це один із основних інгредієнтів на кухні, який використовується в безлічі страв. Проте, як і будь-який продукт, борошно вимагає правильного зберігання, щоб зберегти свою свіжість і властивості.

Про те, де не слід зберігати борошно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Де не можна зберігати борошно

Поруч з джерелом тепла

Зокрема, не варто зберігати борошно поряд з плитою, духовкою або на холодильнику, де температура та вологість можуть змінюватися протягом дня.

Ці умови зберігання негативно впливають на борошно. Воно може злежуватися, втратити свою розпушувальну здатність і стати придатним середовищем для розмноження мікроорганізмів, наприклад, жучків.

Під мийкою

Це місце часто має підвищену вологість, що може призвести до утворення конденсату на упаковці з борошном. Крім цього, вологе борошно - ідеальне середовище для розвитку цвілі та бактерій.

Поруч з іншими продуктами з сильним запахом

Борошно дуже добре вбирає сторонні запахи. Тому не варто зберігати його поруч з часником, цибулею, спеціями та іншими ароматними продуктами.

У негерметичній упаковці

Якщо ви залишаєте борошно в упаковці без належного захисту, воно може швидко поглинати запахи з навколишнього середовища, вбирати вологу або ставати місцем проживання комах.

В негерметичній упаковці борошно швидко псується (ілюстративне фото: Freepik)

Для правильного зберігання варто перекласти борошно в герметичну ємність, яка захистить його від впливу повітря та вологи.

В місцях без провітрювання

Відсутність вентиляції може призвести до того, що в борошні утворюватиметься конденсат, що спричиняє розвиток цвілі та погіршує його якість. Тому важливо вибирати сухі і добре провітрювані місця для зберігання борошна.

В пластикових пакетах або посуді

Пластик не пропускає повітря, що може призвести до утворення конденсату всередині пакета. Це створює сприятливі умови для розвитку цвілі.

В холодильнику або морозильній камері без упаковки

Багато людей вважають, що зберігання борошна в холодильнику або морозильній камері продовжить його термін придатності. Однак, якщо упаковка борошна не герметична, волога з холодильника або морозильної камери може впливати на продукт, що спричинить його псування.

Як зберігати борошно

Найкраще зберігати борошно в сухому, прохолодному та темному місці, де температура не перевищує 18-20 градусів. Ідеально підходять закриті кухонні шафи або спеціальні контейнери для борошна.

Також для тривалого зберігання радять обирати не заводську упаковку, а пересипати борошно в скляні контейнери або чисті полотняні мішки. Перед цим борошно потрібно просушити декілька годин на пергаментному папері.