4 види корисного борошна, які потрібно використовувати у випічці

Пшеничне борошно найпопулярніше і вироби з нього виходять дуже смачними та ніжними. Однак користі в такому продукті дуже мало. Тому варто знати про корисні альтернативи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Дієтолог Гена Хемшоу закликає використовувати альтернативні види борошна, оскільки воно може підвищити поживну цінність улюбленої випічки.

Цільнозернове борошно

Цільнозернове борошно ідеально підходить для насолоди домашнім хлібом і хлібобулочними виробами, не відмовляючись від споживання цілісної їжі.

Цільнозернове борошно містить усі частини пшеничних зерен у цілісному вигляді: висівки, зародки та ендосперм. Це означає, що в ньому більший вміст клітковини, ніж в білому.

Окрім клітковини, цільнозернове борошно багатше білком і залізом.

Цільнозернове борошно особливо приємне для додання текстури та горіхового смаку хліба, кексам і випічці.

Борошно з полби

Борошно з полби виготовляється шляхом подрібнення органічного зерна пшениці спельта (іноді її називають жито). Це один з найстаріших культивованих видів пшениці в історії людства. Її зерно неймовірно трудомістка в вирощуванні і при перемелюванні важко вимолочується.

Воно м’якше та легше, ніж цільнозернове борошно, що робить його популярним у випічці з цільного зерна. Продукт містить менше глютену, ніж звичайна пшениця.

Житнє борошно

Органічне житнє борошно грубого помелу, воно ж цільнозернове житнє борошно - виробляється з цільного зерна органічного жита, разом з оболонкою (висівками) та зародком.

Завдячуючи цьому, таке борошно містить ту ж кількість вітамінів, мінеральних і поживних речовин та клітковини, як і цільні органічні зерна жита. Довгий час житнє борошно використовувалось тільки для промислового випікання чорного хліба. Однак, сьогодні воно все частіше з'являється на домашній кухні

Житнє борошно має нижчий глікемічний індекс, ніж пшеничне, тому воно з меншою ймовірністю викликає високу реакцію інсуліну та різке підвищення рівня цукру в крові.

Борошно з коричневого рису

Борошно з коричневого рису є хорошим вибором для тих, хто дотримується безглютенової дієти, оскільки воно природно не містить глютену та багате поживними речовинами.

Це борошно виготовляється шляхом подрібнення цільного зерна коричневого рису в дрібний порошок, що робить його чудовою альтернативою традиційному пшеничному борошну. На відміну від гречаного борошна, яке має виразний землистий смак, борошно з коричневого рису має м'який смак, який добре поєднується з різними рецептами.