4 вида полезной муки, которые нужно использовать в выпечке

Пшеничная мука самая популярная и изделия из нее получаются очень вкусными и нежными. Однако пользы в таком продукте очень мало. Поэтому стоит знать о полезных альтернативах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Диетолог Гена Хемшоу призывает использовать альтернативные виды муки, поскольку она может повысить питательную ценность любимой выпечки.

Цельнозерновая мука

Цельнозерновая мука идеально подходит для наслаждения домашним хлебом и хлебобулочными изделиями, не отказываясь от потребления цельной пищи.

Цельнозерновая мука содержит все части пшеничных зерен в цельном виде: отруби, зародыши и эндосперм. Это означает, что в ней большее содержание клетчатки, чем в белой.

Кроме клетчатки, цельнозерновая мука богаче белком и железом.

Цельнозерновая мука особенно приятна для придания текстуры и орехового вкуса хлебу, кексам и выпечке.

Мука из полбы

Мука из полбы изготавливается путем измельчения органического зерна пшеницы спельта (иногда ее называют рожь). Это один из старейших культивируемых видов пшеницы в истории человечества. Ее зерно невероятно трудоемкое в выращивании и при перемалывании тяжело вымолачивается.

Оно мягче и легче, чем цельнозерновая мука, что делает его популярным в выпечке из цельного зерна. Продукт содержит меньше глютена, чем обычная пшеница.

Ржаная мука

Органическая ржаная мука грубого помола, она же цельнозерновая ржаная мука - производится из цельного зерна органической ржи, вместе с оболочкой (отрубями) и зародышем.

Благодаря этому, такая мука содержит то же количество витаминов, минеральных и питательных веществ и клетчатки, как и цельные органические зерна ржи. Долгое время ржаная мука использовалась только для промышленного выпекания черного хлеба. Однако, сегодня она все чаще появляется на домашней кухне.

Ржаная мука имеет более низкий гликемический индекс, чем пшеничная, поэтому она с меньшей вероятностью вызывает высокую реакцию инсулина и резкое повышение уровня сахара в крови.

Мука из коричневого риса

Мука из коричневого риса является хорошим выбором для тех, кто придерживается безглютеновой диеты, поскольку она естественно не содержит глютена и богата питательными веществами.

Эта мука изготавливается путем измельчения цельного зерна коричневого риса в мелкий порошок, что делает ее отличной альтернативой традиционной пшеничной муке. В отличие от гречневой муки, которая имеет выразительный землистый вкус, мука из коричневого риса имеет мягкий вкус, который хорошо сочетается с различными рецептами.