Чотири секрети довголіття від 106-річної авіамандрівниці: вона все ще літає

Що відомо про 106-річну довгожительку

Кретора Біггерстафф літає щонайменше двічі на рік з Техасу до Флориди і назад, щоб відвідати свою доньку в Гейнсвіллі, але щоразу виникає проблема. Вона народилася в 1919 році, але коли вона реєструється на рейс, її дата народження автоматично змінюється на 2019 рік.

Вона народилася в Пенсільванії в 1919 році і працювала моделлю під час навчання в середній школі.

Прабабуся нещодавно написала листи до авіакомпаній United Airlines, Delta Air Lines та Міністерства транспорту США, закликаючи оновити їхні системи, щоб приймати мандрівників-столітніх.

"Люди зараз живуть довше", - зауважує вона.

Її донька, Сью Біггерстафф Тосі, каже, що проблеми почалися, коли Біггерстафф виповнилося 100 років. Тосі, яка супроводжує свою маму під час польотів, каже, що деякі агенти на виході досі вважають, що вона подорожує з 6-річною дівчинкою, а не зі своєю 106-річною матір'ю. Тепер Тосі носить свідоцтво про народження та шлюб столітньої жінки для додаткового підтвердження її віку.

106-річна Кретора Біггерстафф (Скриншот)

У майбутньому Біггерстафф чекає ще багато подорожей. Після того, як 106-річна жінка розповіла журналістам, що хотіла б поїхати до Італії, пара з Вірджинії запросила її поїхати до Італії з ними на 10 днів цього літа.

Біггерстафф зараз оновлює свій паспорт, щоб здійснити цю поїздку.

"Я люблю літати та подорожувати", - каже вона.

Біггерстафф побувала в Англії, Франції, Шотландії, Тайвані, Гонконзі, Сінгапурі, Таїланді та "від одного кінця Канади до іншого", каже вона. Всі ці великі подорожі вона здійснила, коли їй було за 80.

Біггерстафф живе сама у своїй квартирі в спільноті для пенсіонерів поблизу Х'юстона. Вона самостійно веде свій банківський рахунок і каже, що почувається добре.

Секрети довгого життя жінки

Не паліть та не вживайте алкоголь

Столітня жителька не вживає алкоголь і ніколи не любила сигарети.

Більше рухайтеся

"У молодості я був дуже активною і багато ходила", - згадує вона.

Ходьба має багато переваг для здоров’я. Всього 11 хвилин щоденної ходьби знижує ризик захворювань і ранньої смерті, показало дослідження.

Насолоджуйтесь тим, що ви їсте

106-річна жінка не дотримувалася жодної спеціальної дієти, коли була молодшою, окрім уникнення морепродуктів через алергію. Похилий вік приніс деякі проблеми з травленням, але вона все ще має хороший апетит.

Вона любить стейк філе міньйон, а також їсть багато чорного шоколаду, любить каву та біскотті.

Знайдіть свою пристрасть

Жінка була флористом, працювала в магазині ремесел, займалася дизайном інтер’єру, а зараз організовує покази мод у своїй пенсіонерській громаді. Вона любить стилізувати моделей, допомагаючи їм підбирати кольори та дизайн.