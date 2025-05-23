Четыре секрета долголетия от 106-летней авиапутешественницы: она все еще летает

Что известно о 106-летней долгожительнице

Кретора Биггерстафф летает минимум дважды в год из Техаса во Флориду и обратно, чтобы навестить свою дочь в Гейнсвилле, но каждый раз возникает проблема. Она родилась в 1919 году, но когда она регистрируется на рейс, ее дата рождения автоматически меняется на 2019 год.

Она родилась в Пенсильвании в 1919 году и работала моделью во время учебы в средней школе.

Прабабушка недавно написала письма авиакомпаниям United Airlines, Delta Air Lines и Министерству транспорта США, призывая обновить их системы, чтобы принимать путешественников-столетних.

"Люди сейчас живут дольше", - замечает она.

Ее дочь, Сью Биггерстафф Тоси, говорит, что проблемы начались, когда Биггерстафф исполнилось 100 лет. Тоси, которая сопровождает свою маму во время полетов, говорит, что некоторые агенты на выходе до сих пор считают, что она путешествует с 6-летней девочкой, а не со своей 106-летней матерью. Теперь Тоси носит свидетельство о рождении и браке столетней женщины для дополнительного подтверждения ее возраста.

106-летняя Кретора Биггерстафф (Скриншот)

В будущем Биггерстафф предстоит еще много путешествий. После того, как 106-летняя женщина рассказала журналистам, что хотела бы поехать в Италию, пара из Вирджинии пригласила ее поехать в Италию с ними на 10 дней этим летом.

Биггерстафф сейчас обновляет свой паспорт, чтобы осуществить эту поездку.

"Я люблю летать и путешествовать", - говорит она.

Биггерстафф побывала в Англии, Франции, Шотландии, Тайване, Гонконге, Сингапуре, Таиланде и "от одного конца Канады до другого", говорит она. Все эти большие путешествия она совершила, когда ей было за 80.

Биггерстафф живет сама в своей квартире в сообществе для пенсионеров вблизи Хьюстона. Она самостоятельно ведет свой банковский счет и говорит, что чувствует себя хорошо.

Секреты долгой жизни женщины

Не курите и не употребляйте алкоголь

Столетняя жительница не употребляет алкоголь и никогда не любила сигареты.

Больше двигайтесь больше двигайтесь

"В молодости я была очень активной и много ходила", - вспоминает она.

Ходьба имеет много преимуществ для здоровья. Всего 11 минут ежедневной ходьбы снижает риск заболеваний и ранней смерти, показало исследование.

Наслаждайтесь тем, что вы едите

106-летняя женщина не придерживалась никакой специальной диеты, когда была моложе, кроме избегания морепродуктов из-за аллергии. Преклонный возраст принес некоторые проблемы с пищеварением, но она все еще имеет хороший аппетит.

Она любит стейк филе миньон, а также ест много черного шоколада, любит кофе и бискотти.

Найдите свою страсть

Женщина была флористом, работала в магазине ремесел, занималась дизайном интерьера, а сейчас организует показы мод в своей пенсионерской общине. Она любит стилизовать моделей, помогая им подбирать цвета и дизайн.