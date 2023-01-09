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Чотири речі, які чоловіки ніколи не пробачають жінкам

Які речі жінки не можуть пробачити чоловікам (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі жіночі вчинки у стосунках можуть стати настільки фатальними, що чоловіки будуть не в змозі їх пробачити. І навіть якщо удадуть, що все добре, переконавши і себе, і партнерку, рано чи пізно та сама помилка аукнеться жінці.

Чого не варто робити жінкам - у матеріалі Styler нижче.

Зрада

Це - гріх номер один. Так, існують сім'ї, де таку ситуацію змогли подолати, але це - поодинокі випадки. Найчастіше чоловіки не можуть пробачити жінці зраду. І це може бути не тільки фізична зрада, а й душевна чи сердечна. А якщо й пробачили, то будуть вам пригадувати це до кінця днів, та ще й маніпулюватимуть вашим почуттям провини.

Для чоловіків зрада - не просто зрада, а чіткий сигнал, що жінці він байдужий і всі стосунки між ними, почуття і пристрасть - лише ілюзія.

Приниження

Якщо жінка принижує чоловіка, та ще й робить ще й привселюдно - це образа на все життя.

Адже чоловік за природою здобувач та завойовник, його головна функція - захищати, оберігати. І якщо у відповідь він отримує приниження, то навряд чи зможе жити з такою жінкою далі.

Відмова

Найбільший страх будь-якого, навіть найвпевненішого в собі чоловіка, це - відмова. Відмова може бути в сексуальній близькості або від спільних стосунків в принципі.

Для чоловіків відмова асоціюється з тим, що він невдаха. І якщо жінка все ж передумає, і через якийсь час вирішить зав'язати стосунки з цим чоловіком, навряд чи вдасться щось склеїти.

Порівняння

Ще одна річ, яку чоловіки не зможуть пробачити жінці - це порівняння з іншим чоловіком. Особливо невдале. Тому всі ці, "А Коля робив це краще" залиште при собі.

Чоловік для коханої жінки має бути єдиним і неповторним, найкращим на всьому білому світі. І докази, що це не так - сильно ображають його.

Раніше ми писали про жіночі "прийомчики" в ліжку, які вже точно не подобаються чоловікам.

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