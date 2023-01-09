Четыре вещи, которые мужчины никогда не прощают женщинам

Предательство

Это – грех номер один. Да, существуют семьи, где такую ситуацию смогли преодолеть, но это – единичные случаи. Чаще мужчины не могут простить женщине измену. И это может быть не только физическое предательство, но и душевное или сердечное. А если и простили, то будут вам вспоминать это до конца дней, да еще и манипулировать вашим чувством вины.

Для мужчин измена – не просто измена, а четкий сигнал, что женщине он безразличен и все отношения между ними, чувство и страсть – лишь иллюзия.

Унижение

Если женщина унижает мужчину, да еще и делает публично – это обида на всю жизнь.

Ведь мужчина по природе добытчик и завоеватель, его главная функция – защищать, оберегать. И если в ответ он получает унижение, то вряд ли сможет жить с такой женщиной дальше.

Отказ

Наибольший страх любого, даже самого уверенного в себе мужчины, это – отказ. Отказ может быть в сексуальной близости или от отношений в принципе.

Для мужчин отказ в чем-то ассоциируется с тем, что он неудачник. И если женщина все же передумает, и через некоторое время решит завязать отношения с этим мужчиной, вряд ли удастся что-нибудь склеить.

Сравнение

Еще одна вещь, которую мужчины не смогут простить женщине – это сравнение с другим мужчиной. Особенно неудачное. Поэтому все эти, "А Коля делал это лучше" оставьте при себе.

Мужчина для любимой женщины должен быть единственным и неповторимым, самым лучшим на всем белом свете. И доказательства, что это не так – сильно оскорбляют его.