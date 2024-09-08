Чотири продукти, яких слід уникати при високому тиску

Високий тиск або гіпертонія - це важкий стан, який потребує особливої уваги. Зокрема, деякі продукти потрібно уникати при такому стані, оскільки вони можуть тільки погіршити ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт British Heart Foundation.
Дієтолог Вікторія Тейлор розповіла, що вибір правильних продуктів у раціоні може допомогти контролювати гіпертонію.
Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що у вас високий тиск, якщо нема тонометра.
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