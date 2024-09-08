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Четыре продукта, которых следует избегать при высоком давлении

Какие продукты нельзя есть при высоком давлении (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Высокое давление или гипертония - это тяжелое состояние, требующее особого внимания. В частности, некоторые продукты следует избегать при таком состоянии, поскольку они могут только усугубить ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт British Heart Foundation.

Диетолог Виктория Тейлор рассказала, что выбор правильных продуктов в рационе поможет контролировать гипертонию.

Каких продуктов избегать при высоком давлении

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