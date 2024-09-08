Четыре продукта, которых следует избегать при высоком давлении

Высокое давление или гипертония - это тяжелое состояние, требующее особого внимания. В частности, некоторые продукты следует избегать при таком состоянии, поскольку они могут только усугубить ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт British Heart Foundation.
Диетолог Виктория Тейлор рассказала, что выбор правильных продуктов в рационе поможет контролировать гипертонию.
Раньше мы сообщали, как понять, что у вас высокое давление, если нет тонометра.
Также читайте, как нельзя сбивать высокое давление, чтобы не сделать себе хуже.