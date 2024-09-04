Чотири поради для миття волосся, щоб воно не випадало

Як зарадити випадінню волосся

Експерт з нарощування волосся з Лондону Луїза Бейлі розповіла про чотири кроки, щоб зберегти пасма на місці, запобігши пошкодженню, починаючи з миття волосся.

Жорстка вода з душу може спричинити випадання волосся через вміст мінералів. Накопичення зрештою призводить до закупорювання фолікулів на шкірі голови, що призводить до надмірного випадання.

"Переконайтеся, що ви миєте волосся очисними шампунями, щоб видалити мінеральні та інші накопичення продуктів для волосся", - сказала вона.

Якщо ви не можете отримати до нього доступ, виберіть безсульфатний шампунь, щоб зменшити шкоду.

Експерт також розповіла, як найефективніше мити волосся, щоб зберегти його цілісність.

"Обережно промийте волосся, потім нанесіть на волосся та шкіру голови захисну олію, призначену для вашого типу волосся, і залиште на 30 хвилин перед миттям. Олія запобігає прилипанню мінералів і забезпечує зволоження та пом’якшення", - порадила вона.

Луїза поділилася спеціальним способом ополіскування волосся, щоб гарно його очистити.

"Через 30 хвилин обережно змийте олію та ретельно втирайте очищуючий шампунь у шкіру голови та волосся, щоб переконатися, що всі залишки зникли", - сказала вона.

Для третього кроку вона порекомендувала використовувати свій метод кондиціонування волосся.

"Нанесіть кондиціонер та потім змийте його, уникаючи шкіри голови та верхньої половини волосся", - уточнила експертка.

Також рекомендується придбати фільтр для води або душову лійку для пом’якшення води.

У м’якій воді відсутні накопичення агресивних мінералів, завдяки чому засоби по догляду за волоссям краще проникають у шкіру голови та волосся. Правильно підібрані засоби для волосся можуть призвести до помітної різниці в волоссі.