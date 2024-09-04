Четыре совета для мытья волос, чтобы они не выпадали

Как помочь выпадению волос

Эксперт по наращиванию волос из Лондона Луиза Бейли рассказала о четырех шагах, чтобы сохранить пряди на месте, предотвратив повреждение, начиная с мытья волос.

Жесткая вода из душа может вызвать выпадение волос из-за содержания минералов. Накопление в конце концов приводит к укупорке фолликулов на коже головы, что приводит к чрезмерному выпадению.

"Убедитесь, что вы моете волосы очищающими шампунями, чтобы удалить минеральные и другие накопления продуктов для волос", - сказала она.

Если вы не можете получить к нему доступ, выберите безсульфатный шампунь, чтобы уменьшить ущерб.

Эксперт также рассказала, как эффективно мыть волосы, чтобы сохранить их целостность.

"Осторожно промойте волосы, затем нанесите на волосы и кожу головы защитное масло, предназначенное для вашего типа волос, и оставьте на 30 минут перед мытьем. Масло предотвращает прилипание минералов и обеспечивает увлажнение и смягчение", - посоветовала она.

Луиза поделилась специальным способом ополаскивания волос, чтобы хорошо его очистить.

"Через 30 минут осторожно смойте масло и тщательно вотрите очищающий шампунь в кожу головы и волосы, чтобы убедиться, что все остатки исчезли", - сказала она.

Для третьего шага она порекомендовала использовать свой метод кондиционирования волос.

"Нанесите кондиционер и затем смойте его, избегая кожи головы и верхней половины волос", - уточнила эксперт.

Также рекомендуется приобрести фильтр для воды или душевую лейку для смягчения воды.

В мягкой воде отсутствуют накопления агрессивных минералов, благодаря чему средства по уходу за волосами лучше проникают в кожу головы и волос. Правильно подобранные средства для волос могут привести к заметной разнице в волосах.