Чотири ознаки тромбозу, які ні в якому разі не можна ігнорувати

Чим небезпечний тромбоз

тромбоз може виникнути в людини незалежно від віку. Фактори ризику тромбозу включають хірургічні операції, рак, тривалу нерухомість, випадки тромбозу в сім’ї, прийом препаратів, що місять естроген (протизаплідні таблетки або замісна гормональна терапія), вагітність або недавні пологи.

Лікарі назвали чотири симптоми, які можуть попереджати про прогресування тромбів в організмі.