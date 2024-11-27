Чотири ознаки тромбозу, які ні в якому разі не можна ігнорувати

Кров повинна згортатися, щоб зупинити зовнішню кровотечу. Але іноді утворюються згустки крові що призводить до утворення тромбів. Є ранні ознаки, які свідчать про такий небезпечний стан.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Liverpool Echo.
тромбоз може виникнути в людини незалежно від віку. Фактори ризику тромбозу включають хірургічні операції, рак, тривалу нерухомість, випадки тромбозу в сім’ї, прийом препаратів, що місять естроген (протизаплідні таблетки або замісна гормональна терапія), вагітність або недавні пологи.
Лікарі назвали чотири симптоми, які можуть попереджати про прогресування тромбів в організмі.
Раніше ми повідомляли, через який артеріальний тиск треба дійсно непокоїтися.
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