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Чотири ознаки тромбозу, які ні в якому разі не можна ігнорувати

Ознаки тромбозу, які не можна ігнорувати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кров повинна згортатися, щоб зупинити зовнішню кровотечу. Але іноді утворюються згустки крові що призводить до утворення тромбів. Є ранні ознаки, які свідчать про такий небезпечний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Liverpool Echo.

Чим небезпечний тромбоз

тромбоз може виникнути в людини незалежно від віку. Фактори ризику тромбозу включають хірургічні операції, рак, тривалу нерухомість, випадки тромбозу в сім’ї, прийом препаратів, що місять естроген (протизаплідні таблетки або замісна гормональна терапія), вагітність або недавні пологи.

Лікарі назвали чотири симптоми, які можуть попереджати про прогресування тромбів в організмі.

Раніше ми повідомляли, через який артеріальний тиск треба дійсно непокоїтися.

Читайте також, як розпізнати інфаркт на ранніх стадіях.

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тромбозЗдоров'я