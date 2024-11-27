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Четыре признака тромбоза, которые ни в коем случае нельзя игнорировать

Признаки тромбоза, которые нельзя игнорировать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кровь должна сворачиваться, чтобы остановить наружное кровотечение. Но иногда образуются сгустки крови, что приводит к образованию тромбов. Есть ранние признаки, свидетельствующие о таком опасном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Liverpool Echo.

Чем опасен тромбоз

тромбоз может возникнуть у человека вне зависимости от возраста. Факторы риска тромбоза включают хирургические операции, рак, длительную неподвижность, случаи тромбоза в семье, прием препаратов, содержащих эстроген (противозачаточные таблетки или заместительная гормональная терапия), беременность или недавние роды.

Врачи назвали четыре симптома, которые могут предупреждать о прогрессировании тромбов в организме.

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тромбозЗдоровье