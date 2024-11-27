Четыре признака тромбоза, которые ни в коем случае нельзя игнорировать

Чем опасен тромбоз

тромбоз может возникнуть у человека вне зависимости от возраста. Факторы риска тромбоза включают хирургические операции, рак, длительную неподвижность, случаи тромбоза в семье, прием препаратов, содержащих эстроген (противозачаточные таблетки или заместительная гормональная терапия), беременность или недавние роды.

Врачи назвали четыре симптома, которые могут предупреждать о прогрессировании тромбов в организме.