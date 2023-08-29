Чотири мільйони "баригам". Українка обурена через потяг Київ-Варшава

Купити квиток через додаток УЗ ніхто не може

За словами Ольги, серед її знайомих немає жодної людини, яка змогла б купити квиток до Варшави через додаток Укрзалізниці. Але перекупника, який продає квитки зі суттєвою доплатою, вона знайшла дуже легко.

"Дорога Укрзалізниця, давай поговоримо про легендарний потяг Київ-Варшава. Я не знайшла жодної людини, яка б змогла купити квитки через додаток. Але легко знайшла баригу, яка може купити квиток з доплатою приблизно 500 грн", - пише українка.

Вона зізналася, що намагалася зрозуміти, які таємні знання є у бариги й немає в неї самої та виявила цікаву схему.

"Крім додатка, квитки можна купити через сервіс купівлі групових квитків на сайті. При чому дати бронювання виходять далеко за 20 днів. Наприклад, сьогодні дозволяє відправити заявку на бронь аж до 8 жовтня. Якщо я правильно розумію, зібравши фіктивну групу з 10 людей, можна викупити квитки раніше, ніж вони надійдуть у продаж через додаток?" - описує схему Ольга.

Бариги заробляють до 4 млн гривень

Крім того, вона порахувала, скільки може заробити такий барига буквально за 1 місяць на квитках лише на один потяг Київ-Варшава.

"Давайте додамо просту математику. Нехай 10% квитків все ж таки купують через додаток (у більшу кількість повірити важко, судячи з коментарів). Тобто, 135 місць зі 150 купують через посередника. Комісія - 500 грн. Щодня йде 2 поїзди: Київ-Варшава та Варшава-Київ.135х2х30х500 = 4 050 000 грн на місяць тіньових грошей для посередників. Чотири мільйони!!!" - розписала підрахунки жінка.

Вона зізналася, що вдячна Укрзалізниці за багато речей, але при цьому просить забезпечити пасажирів можливістю поборотися за квитки без посередників.

Як українцям вдається купувати квитки

У коментарях українці поділилися власними лайфхаками щодо купівлі квитків та зазначили, що проблема виникає не лише на міжнародних напрямках, а й по Україні.

"Ця проблема не лише з міжнародними квитками, але ми розгадали цей квест. Квитки зливають у продаж о 08:00, і на популярні напрямки о 08:06 квитків вже може не бути. Бо люди зламали життя - їх викуповують. Але тут варто вирахувати, коли з'являться квитки на потрібну дату, і поставити нагадування, і вуаля, ми доїхали до Карпат і назад"

"Квитки сама купувала, вони є у продажу приблизно три хвилини, орієнтовно о 08:03 (як коли). І це така вправа на швидкість. Треш, звичайно. При цьому повернення квитків зараз можливе лише через касу"

"Я з тих, кому вдалося, до того ж на 23 хвилині. Але то бій на силу нервової системи. Але, як на мене, найгірше, що їх неможливо повернути. Я так брала за кордоном, не змогла поїхати, і він згорів, бо треба прийти в касу в Україні чи Польщі, а я там не була... Я одного разу їм їхала і, щиро кажучи, більше не хочу. Варіант Варшава-Хелм, Хелм-Київ значно комфортніший, тому я більше не граюсь у битву за квитки. Їду з пересадкою двома зручними поїздами, і ще нормально пообідати можна в Хелмі"

"Купав квитки на Київ-Варшава двічі через додаток (лютий 2023). Якщо прокинутися о 07:58 і оновлювати рейс кожні 10 секунд, можна впіймати. А на Варшава-Київ було ще легше. Там запас 2-3 хвилини від старту продажу"

Крім того, у коментарях користувачі додали, що деякі перекупники беруть значно більше за свої послуги – від 1000 до 2000 грн.