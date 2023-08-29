Чотири мільйони "баригам". Українка обурена через потяг Київ-Варшава

Щодня зі столиці України до Польщі їде кілька поїздів, але вже кілька місяців українці стикаються з проблемою - відсутність квитків. При цьому знайти необхідний квиток на потрібну дату можна в інтернеті у перекупів, але за додаткову оплату.
Українка Ольга Курна в черговий раз не змогла купити квитки на поїзд Київ-Варшава та розгадала схему, як ці квитки потрапляють до перекупників. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
За словами Ольги, серед її знайомих немає жодної людини, яка змогла б купити квиток до Варшави через додаток Укрзалізниці. Але перекупника, який продає квитки зі суттєвою доплатою, вона знайшла дуже легко.
"Дорога Укрзалізниця, давай поговоримо про легендарний потяг Київ-Варшава. Я не знайшла жодної людини, яка б змогла купити квитки через додаток. Але легко знайшла баригу, яка може купити квиток з доплатою приблизно 500 грн", - пише українка.
Вона зізналася, що намагалася зрозуміти, які таємні знання є у бариги й немає в неї самої та виявила цікаву схему.
"Крім додатка, квитки можна купити через сервіс купівлі групових квитків на сайті. При чому дати бронювання виходять далеко за 20 днів. Наприклад, сьогодні дозволяє відправити заявку на бронь аж до 8 жовтня. Якщо я правильно розумію, зібравши фіктивну групу з 10 людей, можна викупити квитки раніше, ніж вони надійдуть у продаж через додаток?" - описує схему Ольга.
Крім того, вона порахувала, скільки може заробити такий барига буквально за 1 місяць на квитках лише на один потяг Київ-Варшава.
"Давайте додамо просту математику. Нехай 10% квитків все ж таки купують через додаток (у більшу кількість повірити важко, судячи з коментарів). Тобто, 135 місць зі 150 купують через посередника. Комісія - 500 грн. Щодня йде 2 поїзди: Київ-Варшава та Варшава-Київ.135х2х30х500 = 4 050 000 грн на місяць тіньових грошей для посередників. Чотири мільйони!!!" - розписала підрахунки жінка.
Вона зізналася, що вдячна Укрзалізниці за багато речей, але при цьому просить забезпечити пасажирів можливістю поборотися за квитки без посередників.
У коментарях українці поділилися власними лайфхаками щодо купівлі квитків та зазначили, що проблема виникає не лише на міжнародних напрямках, а й по Україні.
Крім того, у коментарях користувачі додали, що деякі перекупники беруть значно більше за свої послуги – від 1000 до 2000 грн.
До речі, раніше ми писали, що Укрзалізницю рознесли за потяг, що нагадує "стайню".
А ще розповідали про те, за які порушення Укрзалізниця може відмовити у перевезенні пасажира.