Четыре страны под угрозой исчезновения из-за таяния ледников: кто оказался под ударом

Ученые провели масштабное исследование о быстром таянии ледников и выяснили, что эти процессы ведут к риску внезапных наводнений. А это стало угрозой для миллионов людей по всему миру.

Каких страны оказались под угрозой, говорится в статье о результатах исследования на Nature Communications.

Почему таяние ледников опасно

Ледники по своей сути - это замороженные реки льда. Они создаются в течении многих миллионов лет из спрессованного снега. Такие ледники очень медленно двигаются по долинам и порой становятся настолько большими, что образовывают огромные ледяные покровы прямо в море.

За последние годы ученые неоднократно предупреждали, что ледники стали таять значительно быстрее, чем это прогнозировалось ранее. Из 215 тысяч существующих ледников сейчас - почти половина может исчезнуть уже к концу этого века.

Во впадинах, где находятся ледники, могут образовываться при таянии глубокие озера и реки с быстрым течением, уровень которых будет подниматься и спадать в связи с непрерывной потерей льда.

Какие страны находятся в опасности

По результатам анализа под руководством исследовательницы природных опасностей Кэролайн Тейлор из университета Ньюкасла в Великобритании, около 15 млн человек живут ниже по течению ледникового озера, которое может повлечь за собой внезапное наводнение. Предсказать, когда именно озеро может выйти из берегов, очень трудно, даже благодаря детальным исследованиям.

Наводнения, которые будут связаны с прорывом ледниковых озер, пронесутся через населенные пункты, сметая все на своем пути и уничтожая любую инфраструктуру. И разрушения могут раскинуться на 120 километров.

Для тщательного анализа ученые собрали информацию за последние 30 лет об условиях растущих ледниковых озер на планете. А также все данные о поселениях, которые находятся на пути у этой воды.

Согласно выводам ученых, зоны с самой высокой опасностью - это регионы, где находится больше всего растущих ледниковых озер. Оказалось, что под угрозой - население высокогорных районов Азии. Ближе всего к ледниковым озерам находятся Пакистан и Китай. В Пакистане около 2 млн человек живут в непосредственной близости от озер.

А в Китае под угрозой меньшее количество населения, но там ледниковых озер больше и многочисленнее - ущерб для инфраструктуры будет намного больше. Также ученые сейчас изучают еще одну горячую точку - Гималаи и горы Анды в Южной Америке. На третьем месте по опасности оказалась Перу.

В Андах за последние два десятилетия количество ледниковых озер возросло на 93%, в Азии - на 37%.

"Эта разреженность данных в Андах возможно препятствует значимой оценке фактического риска наводнения в регионе и срочно требует внимания, особенно учитывая, что в этом регионе находятся второй и третий по опасности бассейны", - отмечают исследователи.