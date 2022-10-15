UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чотири батьківські суботи листопада 2022: коли треба поминати предків

Коллаж РБК-Украина: Батьківські суботи листопада 2022
Автор: Світлана Мащенко

Листопад - особливий місяць для православних вірян, адже в цей час цілих чотири батьківські суботи. Офіційно визнана церквою лише Дмитрівська, але в народі здавна поминали предків щотижня, аж до самої Пилипівки, тобто Різдвяного посту.

Коли у 2022 році батьківські суботи - читайте нижче у матеріалі Styler.

Дати батьківських субот цього року:

  • Димитрівська субота перед Дмитром - 5 листопада
  • Кузьмина субота перед Кузьмою - 12 листопада
  • Михайлівська перед Михайлом - 19 листопада
  • Загальна перед Пилипом - 26 листопада

Як говорять старожили, це не значить, що треба носити панахиду в церкву кожної суботи. Вибирали одну якусь із цих субот і несли панахиду.

З цих чотирьох субот лише Димитрівська офіційно закріплена в правилах православної церкви. Однак є згадки в записах етнографів і з інших регіонів про всі ці "іменні" поминальні дні. Їх називали осінні "дєди".

Після цього починається Пилипівка, тобто Різдвяний піст, який триватиме з 28 листопада до Святвечора, 6 січня 2023-го року.

Важливо, що саме в четверту суботу листопада відзначається Дeнь пам'яті жертв голодоморів.

Традиції Дмитрівської суботи

Так, увечері в п'ятницю, напередодні Дмитрівської суботи в церквах відбувається особлива заупокійна служба, яка називається парастас, а вже вранці 7-го священики служать літургію, після якої - загальну Панахиду.

У храмах священнослужителі в молитві в цей день просять Бога за померлих батьків і рідних, братів і сестер, за всіх полеглих воїнів і безвинно вбитих - не тільки в далекі часи, але і в нинішні.

У цю поминальну суботу заведено подавати записки з іменами покійних рідних і близьких, які зачитуються священнослужителями під час заупокійного богослужіння.

Також віряни приносять в храм їжу для потреб приходу і нужденних, дають милостиню, здійснюють справи милосердя.

У поминальний день до церков за традицією віряни приносять хліб, печиво, цукерки, фрукти, овочі, крупи, вино кагор, пісне масло. М'ясні ж продукти, як і інший алкоголь, в храм брати не слід.

Раніше ми писали про церковний календар на 2022 рік. Що робити, які свята відзначати.

Читайте також про державні свята у листопаді 2022, що будемо святкувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
поминальні суботиСвята в Українісвято