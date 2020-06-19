На чорта він там треба: известный продюсер высказался про Вакарчука в Раде

Известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк высказался про очередной уход из Верховной Рады Святослава Вакарчука и про попытки депутатов его не отпустить.

Так, по словам Кондратюка, место лидера "Океана Ельзи" - в музыке. Шоумен говорит, что он такой вариант событий прогнозировал. А Вакарчук выполнил свою роль "локомотива" в партии "Голос".

"Я понимаю, что если он не работает хотя бы на двадцать процентов с коэффициентом полезного действия от своих возможностей, то на черта он там нужен, чтобы получать мою зарплату?" - заявил Кондратюк на YouTube-канале Гончаренко рулить.

По мнению продюсера, творчество Святослава Вакарчука для всей страны гораздо важнее, чем его низкий КПД в парламенте.

Напомним, что Святослав Вакарчук объявил про сложение депутатских полномочий 11 июня, объяснив это тем, что миссию свою он выполнил. Это была вторая досрочная отставка музыканта из Рады - первый раз он сложил полномочия в 2008-м.

Вместо него в Раде место займет Алина Свидерская из партии "Голос". 31-летняя политик является женой бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка - он возглавлял ведомство при премьерстве Алексея Гончарука.

А вот Верховная Рада полномочия Вакарчука прекратить отказалась в четверг, 18 июня.