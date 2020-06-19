На чорта він там треба: відомий продюсер висловився про Вакарчука в Раді

Відомий український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк висловився про черговий вихід з Верховної Ради Святослава Вакарчука і про спроби депутатів його не відпустити.

Так, за словами Кондратюка, місце лідера "Океану Ельзи" - в музиці. Шоумен говорить, що він такий варіант подій прогнозував. А Вакарчук виконав свою роль "локомотива" в партії "Голос".

"Я розумію, що якщо він не працює хоча б на двадцять відсотків з коефіцієнтом корисної дії від своїх можливостей, то на чорта він там треба, щоб отримувати мою зарплату?" - заявив Кондратюк на YouTube-каналі Гончаренко рулити.

На думку продюсера, творчість Святослава Вакарчука для всієї країни набагато важливіша, ніж його низький ККД в парламенті.

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень 11 червня, пояснивши це тим, що свою місію він виконав. Це була друга дострокова відставка музиканта з Ради - перший раз він склав повноваження у 2008-му.

Замість нього в Раді місце займе Аліна Свідерська з партії "Голос". 31-річна політик є дружиною колишнього міністра оборони України Андрія Загороднюка - він очолював відомство при прем'єрстві Олексія Гончарука.

А ось Верховна Рада повноваження Вакарчука припинити відмовилася у четвер, 18 червня.