У Чорному морі масово гинуть дельфіни: еколог шокував новими даними

У Чорному морі у квітні зареєстрували понад сотню загиблих дельфінів - тварини помирали в бухтах тимчасово окупованого Севастополя та коло інших берегів Криму, а також неподалік російських Новоросійська, Сочі, Геленджика, Анапи. Насправді кількість загиблих дельфінів може бути в десятки разів більшою.

Про це розповів директор Національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв у своєму Facebook .

При цьому зазначається, що деякі дельфіни контужені, із симптомами імовірно уражених військовими сонарами.

Могли загинути понад тисячу дельфінів

Серед загиблих дельфінів багато представників виду афаліну. Водночас раніше, минулого року, серед загиблих домінували азовки та білобочки.

Еколог вважає, що якщо зараз лише зареєстрованих вже понад 100 загиблих тварин, то "фактична їхня загибель набагато більша і згідно з науковими розрахунками становить понад 1000".

У Чорному морі реєструють масову загибель дельфінів (фото: facebook.com/rusevivan)

Що спричинило загибель дельфінів

"І це є підтвердженням того факту, що активність ворожих субмарин і надводних човнів у тій частині Чорного моря біля Криму та Новоросійську - є головним фактором продовження загибелі рідкісних чорноморських тварин зараз у воєнному квітні 2023 року", - пише вчений.

За словами еколога, рік тому, у квітні 2022-го, реєструвалася жахлива масова загибель китоподібних, і їх викидало сотнями на різні чорноморські береги.

Яка ситуація тепер

Нині ж в акваторії Південно-Західної частини Чорного моря часто зустрічаються грайливі живі дельфіни - їх можна спостерігати в чорноморській прибережній зоні.

Русєв пов'язує це з тим, що в квітні вже не було російської військової надводної та підводної навали в акваторії біля Національного природного парку "Тузловські лимани", біля острова Зміїний і загалом у Північно-Західній частині моря, як рік тому.

Еколог розповів про масову загибель дельфінів у Чорному морі через російську військову агресію проти України (фото: facebook.com/rusevivan)