В Черном море массово гибнут дельфины: эколог шокировал новыми данными
В Черном море в апреле зарегистрировали более сотни погибших дельфинов - животные умирали в бухтах временно оккупированного Севастополя и возле других берегов Крыма, а также неподалеку от российских Новороссийска, Сочи, Геленджика, Анапы. В реальности количество погибших дельфинов может быть в десятки раз больше.
Об этом рассказал директор Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в своем Facebook.
При этом отмечается, что некоторые дельфины контужены, с симптомами предположительно пораженных военными сонарами.
Могли погибнуть более тысячи дельфинов
Среди погибших дельфинов много представителей вида афалина. В то же время ранее, в прошлом году, среди погибших доминировали азовки и белобочки.
Эколог считает, что если сейчас только зарегистрированных уже более 100 погибших животных, то "фактическая их гибель гораздо больше и согласно научным расчетам составляет более 1000".
В Черном море регистрируют массовую гибель дельфинов (фото: facebook.com/rusevivan)
Что стало причиной гибели дельфинов
"И это подтверждение того факта, что активность вражеских субмарин и надводных лодок в той части Черного моря возле Крыма и Новороссийска - главный фактор продолжения гибели редких черноморских животных сейчас в военном апреле 2023 года", - пишет ученый.
По словам эколога, год назад, в апреле 2022-го, регистрировалась ужасная массовая гибель китообразных, и их выбрасывало сотнями на разные черноморские берега.
Какая ситуация теперь
Сейчас же в акватории Юго-Западной части Черного моря уже часто встречаются игривые живые дельфины - их можно наблюдать в черноморской прибрежной зоне.
Русев связывает это с тем, что в нынешнем апреле уже не было российского военного надводного и подводного нашествия в акватории возле Национального природного парка "Тузловские лиманы", у острова Змеиный и в целом в Северо-Западной части моря, как год назад.
Эколог рассказал о массовой гибели дельфинов в Черном море из-за российской военной агрессии против Украины (фото: facebook.com/rusevivan)
Напомним, что первые в этом году в Черном море были замечены дельфины в конце марта, и экологи Национального природного парка "Тузловские лиманы" показывали фото.
Также ранее сообщалось, что Минприроды недавно назвало новую сумму ущерба окружающей среде Украины из-за агрессии РФ.