В Черном море массово гибнут дельфины: эколог шокировал новыми данными

В Черном море в апреле зарегистрировали более сотни погибших дельфинов - животные умирали в бухтах временно оккупированного Севастополя и возле других берегов Крыма, а также неподалеку от российских Новороссийска, Сочи, Геленджика, Анапы. В реальности количество погибших дельфинов может быть в десятки раз больше.

Об этом рассказал директор Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев в своем Facebook .

При этом отмечается, что некоторые дельфины контужены, с симптомами предположительно пораженных военными сонарами.

Могли погибнуть более тысячи дельфинов

Среди погибших дельфинов много представителей вида афалина. В то же время ранее, в прошлом году, среди погибших доминировали азовки и белобочки.

Эколог считает, что если сейчас только зарегистрированных уже более 100 погибших животных, то "фактическая их гибель гораздо больше и согласно научным расчетам составляет более 1000".

В Черном море регистрируют массовую гибель дельфинов (фото: facebook.com/rusevivan)

Что стало причиной гибели дельфинов

"И это подтверждение того факта, что активность вражеских субмарин и надводных лодок в той части Черного моря возле Крыма и Новороссийска - главный фактор продолжения гибели редких черноморских животных сейчас в военном апреле 2023 года", - пишет ученый.

По словам эколога, год назад, в апреле 2022-го, регистрировалась ужасная массовая гибель китообразных, и их выбрасывало сотнями на разные черноморские берега.

Какая ситуация теперь

Сейчас же в акватории Юго-Западной части Черного моря уже часто встречаются игривые живые дельфины - их можно наблюдать в черноморской прибрежной зоне.

Русев связывает это с тем, что в нынешнем апреле уже не было российского военного надводного и подводного нашествия в акватории возле Национального природного парка "Тузловские лиманы", у острова Змеиный и в целом в Северо-Западной части моря, как год назад.

Эколог рассказал о массовой гибели дельфинов в Черном море из-за российской военной агрессии против Украины (фото: facebook.com/rusevivan)