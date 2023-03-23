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У Чорному морі помічені перші цього року дельфіни (фото)

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Четвер 23 березня 2023 11:11
У Чорному морі помічені перші цього року дельфіни (фото) Фото: У Чорному морі помічені дельфіни (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У водах північно-західної частини Чорного моря побачили зграю перших цього року дельфінів виду афалін. Тварин зафіксували працівники Національного природного парку "Тузловські лимани".

Про це розповів доктор біологічних наук Іван Русєв на Facebook.

Дельфіни повернулися до Чорного моря

Вчений розповів, що у цей час дельфіни завжди з'являлися у водах Чорного моря.

"Цієї пори перші дельфіни зазвичай вже з'являються в морських водах північно-західної частини моря. І зараз, Слава Богу, нами не зареєстровані мертві китоподібні на піщаному пересипі, як рік тому", - зазначив учений.

Русєв ще раз нагадав, що небезпека від Росії у водах Чорного моря все ще залишається як для тварин та риб, так і для людей.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ у Чорному морі через дії окупантів, ймовірно, загинули до 50 тисяч дельфінів.

У Чорному морі помічені перші цього року дельфіни (фото)Дельфіни знову помічені у Чорному морі (фото: Іван Русєв/Facebook)

Через окупантів масово гинули дельфіни

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну та війну в Чорному морі минулого року зафіксували масову загибель дельфінів. Жертвами стали щонайменше 3 тисячі морських ссавців, і страшні цифри продовжують зростати.

Річ у тому, що потужні сонари та вибухи руйнують тонку навігаційну систему тварин, і такі "сліпі" дельфіни помирають з голоду, не маючи можливості зловити собі рибу.

Крім того, у постраждалих дельфінів через слабкість організму активуються інфекційні хвороби – і вони також гинуть.

Як ми раніше повідомляли, Мінприроди назвало нову суму збитків навколишньому середовищу України через агресію РФ.

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