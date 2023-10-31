У чорному бікіні. Демі Мур показала струнку фігуру у 60 років (фото)

Демі Мур показала струнку фігуру у 60 років

Голлівудська акторка зараз подорожує із колегами-артистами знаменитим Гранд-Каньйоном на річці Колорадо.

Демі Мур з друзями на відпочинку (фото: instagram.com/demimoore)

Звідти вона поділилася серією світлин, на одній з яких Демі постала у вельми відвертому вигляді на тлі природи.

60-річна зірка одягла чорне бікіні, що підкреслило її струнку фігуру, плоский живіт і довгі ноги.

Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Демі повністю відмовилася від макіяжу, вона виглядала дуже молодо і природньо.

Мур позувала під струменями водоспаду в гирлі Дір-Крік, піднявши руки і підставивши обличчя бризкам.

"У мене була можливість подорожувати Гранд-Каньйоном на річці Колорадо разом із багатьма прекрасними душами. Ми сміялися, плакали і створили узи на все життя, які я завжди триматиму близько до серця. Я ніколи по-справжньому не зможу описати, як недавнє занурення в природу вплинуло на мене. Стоячи на березі річки Колорадо, коли ми всі милувалися її пишністю і красою, я згадала про нагальну необхідність зберегти і захистити цей важливий шлях життя", - емоційно висловилася Демі, яка є активним захисником природи.

Демі Мур з друзями на відпочинку (фото: instagram.com/demimoore)

Реакція юзерів

Прихильники засипали Демі компліментами. Вони цікавляться, як жінці вдається залишатися такою молодою і красивою у своєму віці.