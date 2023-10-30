10 вражаючих образів голлівудських зірок на вечірці Хелловін 2023

Хелловін - це свято, на честь якого, прийнято влаштовувати костюмовані вечірки з містичною атмосферою. Оскільки це свято більш розвинуте у Америці, то саме там зірки вже встигли приміряти лякаючі образи.

Про те, хто і в якому образі з’явився на вечірці до Хелловіна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) переглянувши Instagram-профілі зірок.

Вечірка присвячена Хелловіну

У Лос-Анджелесі відбулася щорічна костюмована вечірка Casamigos з нагоди прийдешнього свята Хелловіну. Зірки вже звикли щороку обирати яскраві та шокуючі вбрання для того, щоб спіймати цю містичну атмосферу та поринути у містику.

Сінді Крофт

Відома модель з’явилась на заході разом з родиною. Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер прийшли у костюмах героїв кіномюзиклу "Бріолін" 1978 року. Дочка моделі Кая прийшла в образі It-girl 60-х Еді Седжвік, а її бойфренд Остін Батлер був в образі художника Енді Воргола.

Образи зірок на Хелловін 2023 (фото: instagram.com/cindycrawford)

Адель

Легендарна співачка не стала вигадувати собі складні образи і вирішила постати перед публікою в образі Мортііші Адам з популярного серіалу “Родина Адамсів”. Вона зробила яскравий макіяж та одягла доречну червону сукню, немов серіалу.

Образи зірок на Хелловін 2023 (фото: instagram.com/adele)

Меган Фокс

Меган Фокс обрала образ із фільму "Вбити Білла". З її очей тече кров і це виглядає моторошно та передає всю атмосферу свята. А ось в якості вбрання Меган обрала шкільну форму.

Образи зірок на Хелловін 2023 (фото: instagram.com/meganfox)

Періс Гілтон

Жінка вирішила відтворити образ Кетті Перрі та одягла латексний червоний костюм, чорну перуку й капелюх у формі мухомора. Варто сказати, що такою Хілтон ще не бачили.

Образи зірок на Хелловін 2023 (фото: instagram.com/parishilton)

Демі Ловато

Співачка обрала образ Білосніжки.Вона повністю відтворила костюм та зачіску персонажа з мультфільму.

Образи зірок на Хелловін 2023 (фото: instagram.com/ddlovato)

Кендалл Дженнер

Кендалл вирішила здивувати вишуканістю та втілила образ легендарної жінки - Мерлін Монро. Її зачіска, вбрання та макіяж дійсно нагадали Монро.

Образи зірок на Хелловін 2023 (фото: instagram.com/kendalljenner)

Каміла Мендес

Зірка серіалу "Рівердейл" втілила образ "Жінки-кішки". Її чорні вушка та комбінезон разом з аксесуарами передають вишуканість образу та водночас викликають острах.

Образи зірок на Хелловін 2023 (фото: instagram.com/camimendes)

Біллі Айліш

Образ небезпечного ковбоя обрала Біллі Айліш. Вона навіть знайшла пістолет і зробила з ним цікаве фото, яке дійсно трохи лякає.

Образи зірок на Хелловін 2023 (фото: instagram.com/billieeilish)

Кортні Кардаш`ян

Вагітна зірка відтворила образ своєї сестри Кім з "Met Gala 2013", який безжально порівнювали з диваном, а також із персонажем Робіна Вільямса з фільму "Місіс Даутфайр".

Образи зірок на Хелловін 2023 (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Лілі Рейнхарт

Ще одна зірка "Рівердейлу" обрала дуже сміливий образ Харлі Квін з фільму "Джокер". І саме ним дівчина вразила мережу.

Образи зірок на Хелловін 2023 (фото: instagram.com/lilireinhart)